Final Fantasy XVI, l’ultima video presentazione ci svela un gameplay inedito e nuove feature

Nelle scorse ore si è svolta una nuova video presentazione al PAX East 2023 interamente dedicata a Final Fantasy XVI della durata di circa un’ora, all’interno della quale Square Enix ha svelato nuovi trailer e numerosi dettagli interessanti.

In vista dell’atteso lancio del sedicesimo capitolo della saga (che potete prenotare su Amazon), il publisher ha infatti voluto approfondire ulteriormente diversi elementi che vedremo all’interno del gioco, concentrandosi prevalentemente sul mondo esplorabile di Valisthea.

Dopo aver ricordato scherzosamente con il nome della stessa presentazione video che potremo davvero accarezzare il nostro cane, il team ha mostrato una lunga presentazione con i dettagli più importanti, condita da alcuni trailer che ci mostrano il gameplay nel dettaglio, incluse le emozionanti battaglie contro gli Eikon (via GamingBolt).

Potete osservare voi stessi la presentazione completa nel video che allegheremo qui in apertura: se volete invece scoprire direttamente i nuovi trailer di gioco, vi suggeriamo di passare manualmente intorno ai 30 minuti e alla prima ora del filmato.

Square Enix ha mostrato anche il mercato in-game e svelato alcune feature interessanti: la Hall of Virtue servirà a tutti gli effetti come una zona di allenamento, la modalità Arcade ci consentirà di rigiocare livelli già completati per provare a ottenere un punteggio più alto, mentre il Stage Replay ci consentirà in maniera simile di affrontare scenari precedenti, ma con il vantaggio di mantenere tutti i nostri progressi.

Gli sviluppatori hanno anche mostrato più da vicino le modalità grafiche per la fedeltà, con risoluzione in 4K, e per la performance con un frame rate superiore, oltre a svelare le già citate battaglie contro gli Eikon che in alcuni casi potrebbero perfino modificare totalmente il gameplay: la battaglia contro l’Eikon di fuoco vede infatti Final Fantasy XVI trasformarsi in un simil shoot’em-up.

Il publisher ha poi confermato che la data di lancio ufficiale è fissata al prossimo 22 giugno: stando a quanto abbiamo potuto vedere dalla presentazione video al PAX East 2023, i giocatori potranno divertirsi ancora a lungo.

I nuovi filmati sembrano aver dunque confermato, qualora ce ne fosse bisogno, che il genere gameplay di riferimento sarà proprio un action spettacolare: un’operazione che, indubbiamente, non potrà che deludere i fan degli storici giochi di ruolo a turni.

Il team di sviluppo aveva inoltre già svelato in precedenza la longevità ufficiale di Final Fantasy XVI: saranno necessario almeno 35 ore per completare la campagna principale, mentre per i fan completisti ce ne vorranno più del doppio.