Final Fantasy XVI, scoperto un “segreto” legato a Final Fantasy VIII, e non solo

Final Fantasy XVI è in uscita durante la prossima estate di quest’anno, ma a quanto pare i fan si stanno già sbizzarrendo nello scoprire segreti e curiosità nei vari video rilasciati da Square Enix.

In attesa anche del sequel di Final Fantasy VII Remake gli appassionati di JRPG sanno sicuramente a quale gioco rivolgere le loro attenzioni.

Dopo che Square ha deciso di mostrarci in azione il cane simbolo del gioco, Torgal (il quale darà al gioco un tocco ancora più action), l’ultima clip del gioco sembra aver fatto drizzare le antenne a un gran numero di fan.

No, non parliamo della clip che apparentemente “camufferebbe” i caricamenti del gioco, bensì di più di un omaggio nascosto legato ai vecchi capitoli della saga.

Come riportato anche da GameSpot, due minuti di filmati inediti di Final Fantasy XVI sono emersi online di recente e i fan li hanno analizzati al centimetro.

Difatti, alcuni giocatori davvero molto attenti hanno scoperto una serie di evidenti riferimenti ad altri capitoli di Final Fantasy.

Un thread compilato dall’utente di “Twitter MKH13Omasters” mostra i riferimenti in questione, che variano da alcuni assolutamente convincenti ad altri decisamente un po’ azzardati.

— The Dragoon/Keyblade Master /Child of Fate (@MKH13Omasters) March 26, 2023

This thread is other Final Fantasy References in Final Fantasy XVI

Introducing a closer look at the world of Valisthea in Final Fantasy XVI. #FF16 pic.twitter.com/ezqxe35Co1

— FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) March 25, 2023