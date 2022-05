Final Fantasy VIII potrebbe avere uno spoiler già nel titolo, e nessuno se n’è accorto

Final Fantasy VIII è stato uno dei capitoli più amati e odiati della serie, a oltre vent’anni dal suo esordio originale, tanto che ancora oggi emergono curiosità sul gioco.

L’avventura di Squall e compagni (che trovate anche su Amazon nella sua ottima versione remastered) è ancora oggi molto discussa dai fan.

Lo speciale a cura della nostra editor-in-chief Stefania Sperandio ad esempio ci ha raccontato com’è stato vivere l’avventura dopo venti, lunghi anni.

Del resto, lo stesso game director Yoshinori Kitase ha definito FFVIII come uno dei più rivoluzionari capitoli della saga: ma se il gioco in realtà ci avesse spoilerato la storia sin dal suo titolo?

Attenzione: da ora in poi troverete vari spoiler sulla trama principale di Final Fantasy VIII. Se non lo avete ancora giocato proseguite quindi a vostro rischio.

Via Reddit, un giocatore si è infatti lanciato in una teoria alquanto ardita, ma che in realtà trova enorme fondamento a ben pensarci.

Il fan ha infatti fatto notare come la storia di Final Fantay VIII sia di base un loop di linee temporali, a suo modo senza fine.

Detto ciò, è stato fatto notare che il numero “8” del titolo è per l’appunto uguale al simbolo “infinito”, cosa questa che potrebbe quindi anticipare uno degli snodi chiave della trama del gioco.

Ovviamente, si tratta di una visione sicuramente molto originale di FFVIII, ragion per cui forse potrebbe solo trattarsi di una semplice coincidenza.

