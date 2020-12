Final Fantasy VII Remake Parte 2 è ancora molto lontano

In tanti si chiedono, dopo aver terminato la prima porzione di storia quest’anno, quando si tornerà a parlare di Final Fantasy VII Remake e in particolare della sua seconda parte.

Sappiamo già che i tempi non saranno tanto brevi, complice il fatto che Square Enix ha messo in cantiere quel Final Fantasy XVI che sembrerebbe piuttosto avanti coi lavori.

A dare conferma di questa impressione è Yoshinori Kitase, producer del rifacimento del settimo e amato capitolo della saga ruolistica.

Kitase è intervenuto a nome di Square Enix nell’intervista di gruppo di fine anno pubblicata su Famitsu e inevitabilmente ha discusso del futuro del progetto Final Fantasy VII Remake.

Il produttore ha scelto “La storia si collegherà…” come parola chiave del suo intervento, prima di fornire una (potenzialmente) brutta notizia ai fan.

«Sono in preparazione futuri sviluppi per Final Fantasy VII», ha premesso Yoshinori Kitase, ribadendo che i lavori sono in corso su una seconda parte (e, chissà, magari oltre).

«Ma, per favore, aspettate un po’ più a lungo per i dettagli», ha aggiunto, restituendo così, però, l’idea che ci vorrà di più prima di scoprire dove sarà destinato il franchise.

Non è chiaro se con questo intervento Kitase abbia avuto l’intenzione di raffreddare gli animi dei fan e far sapere che nel 2021, in realtà, la Parte 2 sarà ancora latitante.

Quel che è certo è che non sarebbe del tutto sorprendente se Final Fantasy VII Remake Parte II non si facesse vedere il prossimo anno, in modo da lasciare campo libero a Final Fantasy XVI che dovrebbe essere molto più “pronto” per un lancio imminente.

A luglio abbiamo scoperto che lo sviluppo della seconda parte del rifacimento è da poco andato a regime, ma non ci è dato sapere dell’entità dei lavori – e, dunque, del tempo che sarà necessario per ultimarli.