Final Fantasy VII Remake Part 3, qual è il nome ufficiale? Square Enix lascia un indizio

Mentre i fan sono ancora in attesa del lancio di Rebirth e Crisis Core Reunion, Square Enix non ha mai nascosto di essere già al lavoro su Final Fantasy VII Remake Part 3, la conclusione della nuova trilogia di Cloud e compagni.

Naturalmente non abbiamo ancora molte informazioni sul capitolo finale della trilogia Remake (potete acquistare Intergrade in consegna rapida su Amazon), a partire perfino da quello che sarà il nome ufficiale scelto.

E mentre i fan hanno iniziato a interrogarsi su quale possa essere il titolo definitivo, Square Enix ha deciso di dare una mano alla community lanciando un indizio che, per quanto sembrasse ormai scontato, rappresenta una conferma importante su un tema della trilogia.

In un’intervista rilasciata a Dengeki Online (tradotta da ComicBook.com), il director Tetsuya Nomura ha infatti confermato che il nome ufficiale di Final Fantasy VII Remake Part 3 inizierà con la lettera «R», proprio come già accaduto con lo stesso Remake e Rebirth.

Curiosamente, si tratta di un tema che è stato ripreso anche per il remaster di Crisis Core, che ricordiamo si chiamerà Reunion, sebbene gli sviluppatori abbiano già preso le distanze dalla trilogia di Cloud e che sarà molto più fedele all’originale.

Ad ogni modo, Nomura ha spiegato che la motivazione alla base di questi nomi è per dare alla serie un senso di unità e continuità, a differenza dei nomi «Part 2» e «Part 3» adottati dai fan:

«Avevo deciso fin dall’inizio di dargli un nome che cambiava “Remake” nel titolo. Vorrei unificare le hashtag e abbreviazioni dei lavori sui progetti remake in FFVIIR, quindi credo che anche il terzo gioco inizierà con la “R”».

In altre parole, la trilogia «Remake» dovrebbe in realtà chiamarsi secondo i desideri del director la trilogia «R»: sfortunatamente non abbiamo attualmente ulteriori indizi sul nome del terzo capitolo, seppur quella di Nomura rappresenti una conferma importante sul tema dei titoli.

La scelta di non utilizzare «Part 2» e così via nel titolo è dovuta anche a un preciso messaggio che Square Enix vuole lanciare ai suoi fan: non è obbligatorio aver finito i capitoli precedenti per iniziare le nuove avventure.