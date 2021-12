Final Fantasy VII Remake in 8K con Ray Tracing distrugge le polemiche

Questo finale del 2021 ci ha portato tante storie controverse, e tra queste c’è anche la versione PC di Final Fantasy VII Remake.

La nuova versione del remake dell’amatissimo titolo di Square Enix aveva promesso un’ottimo porting, che non si è rivelato esattamente tale.

Il verdetto di Digital Foundry, voce a dir poco autorevole nell’ambito delle analisi tecniche, non è stato per niente lusinghiero nei confronti dell’edizione PC.

Ma la community sta già lavorando per migliorare Final Fantasy VII Remake, perché sono arrivati i primi semplici trucchi per rendere il titolo migliore.

Ora che il titolo Square Enix si è affacciato nel mondo del PC gaming può finalmente provare l’ebrezza delle mod, quelle che hanno reso titoli come Skyrim immortali.

Non poteva mancare, infatti, qualcuno che fosse in grado di spingere le potenzialità teniche del titolo al massimo, con le due parole magiche: 8K e Ray Tracing.

Come riporta Wccftech, Final Fantasy VII Remake è stato ritoccato con l’ormai onnipresente mod Beyond All Limits che, come suggerisce il nome, ci fa dimenticare tutti i limiti del gioco.

Il risultato di questo lavoro certosino lo potete vedere subito qui sotto, con il video showcase:

Con la risoluzione impostata ad 8K, con Ray Tracing attivo e la risoluzione dinamica disattivata, con tanto di assenza di blur e HUD per restituire un’esperienza più cinematografica, è qualcosa di realmente notevole.

La cosa interessante è che l’illuminazione dinamica del gioco originale è così buona che il Ray Tracing non sembra così influente, tanto è bello il risultato finale che potete vedere qui sopra.

Oltre a queste mod poderose dal punto di vista tecnico, c’è anche chi si è voluto divertire con altre mod più assurde e divertenti. Sì, potete giocare con Cloud sempre vestito da donna, se volete.

Anche gli utenti PlayStation 5 possono gioire, perché a sorpresa Sony ha reso disponibile l’upgrade per la nuova generazione di Sony.

Ma com’è, invece, Final Fantasy VII Remake su PC? La risposta è nella nostra recensione, ovviamente.