Elden Ring è bellissimo, ma l’Interregno in miniatura è un capolavoro

L’Interregno è stato in grado di conquistare tutti i giocatori di Elden Ring, grazie a un mondo aperto non solo brutale e ricco di insidie, ma che include anche ambientazioni bellissime da ammirare lungo il nostro viaggio.

Sebbene durante la nostra avventura principale in Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition in offerta su Amazon) spesso non avremo molte opportunità per ammirare i paesaggi, grazie a un popolare youtuber adesso saremo in grado di osservare il mondo aperto con una prospettiva davvero unica.

Il content creator Flurdeh ha infatti mostrato l’Interregno con una prospettiva isometrica: lo youtuber è specializzato in queste opere, come dimostrato anche con uno dei suoi più recenti lavori dedicato a Skyrim.

Come riportato da PC Gamer, adesso è dunque arrivato il momento di scoprire il vero e proprio Interregno in miniatura, protagonista dell’ultimo video realizzato dal fan.

In questa serie di video realizzati a tema, i mondi più amati dai videogiochi vengono proposti con una visuale isometrica, che trasforma dei veri e propri capolavori in ambientazioni minuscole ma ricche di vita.

Questo è reso possibile grazie non solo a un POV completamente differente, ma anche utilizzando la tecnica del tilt-shift, in grado di modificare la profondità e implementando effetti grafici in grado di trasformarlo interamente.

Il risultato è semplicemente un capolavoro che vi farà dimenticare di stare osservando uno dei più pericolosi open world sul mercato: potete osservarlo voi stessi nel video realizzato da Flurdeh, che vi riproporremo di seguito.

Con questa nuova visuale incredibile, l’Interregno sembra sicuramente meno temibile e in grado di offrire ulteriori possibilità di approccio: sebbene non sia attualmente possibile affrontare davvero Elden Ring con questa prospettiva, siamo certi che l’idea stuzzicherà molti appassionati.

Il mondo è già stato oggetto di diverse reinterpretazioni, una delle quali ha perfino immaginato il capolavoro di FromSoftware trasformarsi in un classico 2D.

Nel frattempo, siamo certi che i fan continueranno a cercare di scoprire tutti i segreti nascosti: del resto, proprio nelle ultime ore sono riusciti a svelare il più grande mistero di Dark Souls 3 proprio grazie a un boss dell’ultimo soulslike.