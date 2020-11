Final Fantasy VII Remake a meno di 30 euro tra le offerte Black Friday sui titoli Koch Media

In anticipo rispetto al Black Friday, Koch Media ha lanciato un’interessante promozione su Amazon che consente di mettere le mani su numerosi titoli a prezzi imperdibili.

Iniziamo con Final Fantasy VII Remake, uno dei prodotti più apprezzati di questo 2020. Il titolo racconta la storia di un mondo caduto sotto il controllo della malvagia compagnia elettrica Shinra. Nei panni di Cloud Strife e dei suoi commilitoni del gruppo anti-Shinra Avalanche, dovremo porre fine allo sfruttamento delle risorse del pianeta da parte della corporazione. Tuttavia, non si tratterà dell’unico pericolo in agguato: Sephiroth, un leggendario guerriero che si credeva morto diverso tempo addietro, farà la sua comparsa e sarà più pericoloso che mai.

Diversamente dal gioco originale, il remake è equipaggiato con un sistema di combattimenti in tempo reale, abbandonando le meccaniche a turni tanto care agli appassionati dello storico capitolo per PlayStation. Se ciò vi ha fermati finora dall’avvicinarvi al franchise, sappiate che adesso i combattimenti sono molto più simili a Kingdom Hearts, e potrebbero incontrare perciò i vostri gusti.

Solitamente Final Fantasy VII Remake viene proposto a 54,99€, ma oggi potrete acquistarlo a soli 29,99€, con uno sconto del 45% sul prezzo di listino.

Continuiamo con Doom Eternal, seguito del reboot della serie del 2016, che ci mette ancora una volta nei panni del Doom Slayer contro orde demoni che ora hanno infestato la Terra. Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una colonna sonora dal ritmo incalzante composta da Mick Gordon, il titolo è uno sparatutto di pregevole fattura che mette a disposizione del giocatore chicche come un lanciafiamme da spalla e la lama Doom retrattile da polso.

Come abbiamo anche affermato nella nostra recensione, «gli amanti della serie rimarranno letteralmente estasiati da cosa Id software è riuscita a fare con Doom Eternal, che setta nuovi standard per il genere pur rimanendo ancorato con forza all’impostazione vecchia scuola. Nel momento in cui padroneggerete alla perfezione tutte le grandi possibilità offerte dal sistema di gioco, vi renderete conto di quanto questo seguito sappia essere tecnico e non vi perdoni nulla.»

Solitamente Doom Eternal viene proposto a 36,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 29,90€.

