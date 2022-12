Final Fantasy VII Rebirth, quando lo rivedremo? C’è da aspettare

Square Enix pare non avere alcuna intenzione di correre per quanto riguarda Final Fantasy VII Rebirth, titolo largamente atteso dai fan del settimo capitolo.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (potete trovare Intergrade in forte sconto su Amazon) si è infatti mostrato solo in un primo teaser, per poi sparire dalle scene ormai da svariati mesi.

Se nelle scorse settimane sembrava quasi certo Final Fantasy VII Rebirth si sarebbe fatto vedere nuovamente entro e non oltre la fine del mese di dicembre di quest’anno, a quanto pare le cose andranno diversamente.

Come riportato da The Gamer, infatti, sembra che le news sul gioco arriveranno solo quando i tempi saranno realmente maturi (vale a dire non prestissimo).

Il produttore di Final Fantasy VII Rebirth, Yoshinori Kitase, ha dichiarato che spera di poter fornire un aggiornamento sul gioco del 2023 solo «quando sarà il momento giusto».

Considerando i lunghi tempi di sviluppo di Final Fantasy VII Remake e il fatto che Final Fantasy XVI uscirà già nel 2023, la maggior parte dei fan della serie probabilmente non si aspettava di vedere la seconda parte della trilogia Remake nello stesso anno.

Kitase ha dichiarato: «Mentre il 25imo anniversario di Final Fantasy VII continua a suscitare emozioni con le sue sette campagne, spero di poter fornire un aggiornamento su Final Fantasy VII Rebirth quando sarà il momento giusto. Vi prego di attenderlo con ansia!».

Sebbene la maggior parte dei messaggi degli sviluppatori riportati nell’articolo siano vaghe promesse di ulteriori informazioni in arrivo, Rebirth è attualmente è previsto per il 2023 (speriamo che Square non si veda costretta a posticiparlo al 2024).

Ricordiamo che, a quanto pare, non sarà obbligatorio aver giocato il capitolo precedente per godersi al meglio Rebirth: Square Enix ha promesso che potrà essere giocato anche come il vostro primo Final Fantasy.

Il tutto, dopo aver scoperto per quale motivo il gioco sarà un’esclusiva PS5, dalle parole della stessa Square rilasciate alcune settimane fa.