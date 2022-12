Quando ne sapremo di più su Final Fantasy VII Rebirth? Presto, c’è una data

Square Enix pare non avere alcuna intenzione di rinunciare a Final Fantasy VII Rebirth, altro grande titolo largamente atteso alla stregua di Final Fantasy XVI.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (potete trovare Intergrade in sconto su Amazon) si è infatti mostrato in un primo teaser, per poi sparire dai radar.

Dopo aver scoperto per quale motivo il gioco sarà un’esclusiva PS5, dalle parole della stessa Square, presto sarà il momento per rivederlo in azione.

Come riportato anche su ResetEra, Final Fantasy VII Rebirth si farà vedere nuovamente – pare – entro e non oltre la fine del mese di dicembre di quest’anno.

Via Famitsu è stato reso noto che Rebirth sarà tra i protagonisti dell’evento che commemora il 35imo anniversario della serie, per un talk show con interpreti e un gioco dal vivo.

Innanzitutto, il 13 dicembre (martedì) alle 20:00, il programma di apertura vedrà la partecipazione del produttore di Final Fantasy VII Rebirth Yoshinori Kitase, del produttore della serie Theatrism Ichiro Hazama e del produttore di Crisis Core Final Fantasy VII- Reunion.

Oltre a dare il benvenuto a Mariko Sato come ospite, verranno ripercorsi i ricordi e gli episodi legati alla serie Final Fantasy, con un occhio di riguardo verso Crisis Core.

L’ultimo giorno, il 18 dicembre (domenica) dalle 20:00, il programma conclusivo vedrà la partecipazione di celebrità note per essere fan della serie, con un “Fan Talk” in cui si parlerà del franchise e non solo.

Ricordiamo che, fortunatamente, non sarà obbligatorio aver giocato il capitolo precedente per godersi al meglio Rebirth: Square Enix ha promesso che potrà essere giocato anche come il vostro primo Final Fantasy.