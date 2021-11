Final Fantasy VII, lo spin-off gratis è già un successo

Final Fantasy VII The First Soldier, per chi non lo sapesse, è lo spin-off multiplayer gratuito ambientato nel mondo di Cloud, Tifa, Barrett e soci.

Dopo il successo ottenuto da Final Fantasy VII Remake Intergrade, ovvero l’edizione definitiva disponibile su PS5, non sorprende infatti che la passione verso la settimana fantasia finale si sia riaccesa così prepotentemente.

Il gioco gratis sarebbe stato disponibile a partire dal mese di novembre, sebbene a quanto pare Square Enix ha da subito fatto sapere che si tratta di un successo ancora prima che il titolo venga lanciato sugli store.

Visto che mancano davvero poche ore al rilascio, Square Enix ha rivelato che la pre-registrazione del gioco ha toccato cifre davvero molto interessanti.

FFVII The First Soldier ha infatti raggiunto oltre 2 milioni di utenti in tutto il mondo, un traguardo realmente sorprendente roccato appena un giorno prima dell’uscita ufficiale del gioco, ossia il 17 novembre 2021.

I giocatori riceveranno anche un’ultima ricompensa prima del lancio ufficiale del free-to-play, ossia una speciale skin dedicata all’elicottero Shinra (via Siliconera).

Le pre-registrazioni per il titolo battle royale su mobile sono praticamente raddoppiate nell’ultima settimana: in precedenza, Square aveva infatti annunciato che le richieste di partecipazione avevano toccato 1 milione, numero che è ora raddoppiato.

Annunciato lo scorso mese di febbraio, FFVII The First Soldier ambientato a Midgar arriverà sul mercato con un paio di feature annunciate di recente, come il supporto ai controller e una nuova modalità allenamento che ci consentirà di testare armi e abilità prima di scendere in campo.

Il gioco condividerà lo stesso universo narrativo di Final Fantasy VII, mettendoci però nei panni di uno dei Soldati della Shinra e proponendo un gameplay focalizzato su meccaniche di shooting affiancate all’uso della magia.

L’intento del publisher giapponese sarebbe quindi quello di trasformare Final Fantasy VII The First Soldier nel suo Fortnite.