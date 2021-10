Final Fantasy VI rivive nel nuovo RPG a turni con le musiche di Uematsu

Dal Tokyo Game Show 2021 stanno arrivando alcune notizie interessanti, e tra queste c’è il nuovo gioco di Square-Enix, un RPG a turni dagli autori di Final Fantasy VI e con le musiche di Nobuo Uematsu!

Il leggendario compositore, autore di colonne sonore leggendarie come One-Winged Angel di Final Fantasy VII, collaborerà al prossimo progetto di Square Enix.

Square Enix ha fatto anche altri annunci degni di nota, come il nuovo reveal di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin con tanto di data di uscita.

E durante il TGS 2021 ha mostrato anche un nuovo titolo, in cui rivivono i classici in un certo senso, anche se non come questo remake bellissimo.

Si chiama Dungeon Encounters e, come annunciato da Square Enix sul profilo Twitter ufficiale, ed il team di sviluppo è pieno di veterani degli storici Final Fantasy.

Il producer è Hiroyuki Ito, che è stato tra i creatori dell’amatissimo sesto capitolo della saga, accompagnato da Hiroaki Kato che ha collaborato ad altri titoli della saga.

Insieme al già citato Nobuo Uematsu, che curerà la colonna sonora, ritorna anche Ryoma Ito, storico illustratore del franchise.

Dungeon Encounters è un gioco di ruolo a turni che, come il nome potrebbe suggerire, si ambienta all’interno di un dungeon che bisognerà esplorare in cerca di tesori.

I combattimenti sono a turni, ma l’estetica del gioco così come alcuni elementi del gameplay hanno ben più di un rimando al sesto capitolo della saga.

L’altra bella notizia è che Dungeon Encounters uscirà molto presto, perché sarà disponibile dal 14 ottobre per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC tramite Steam.

A proposito di estetica, c’è chi si è divertito ad interpretare i personaggi di alcuni Final Fantasy come fossero personaggi di un film dello Studio Ghibli.

Altri invece si sono concentrati su Final Fantasy VII, con dei ritratti da rimanere a bocca aperta.

Per chi invece cerca un’esperienza classica che ricordi la saga di Square Enix, è da poco uscito Astria Ascending, sviluppato da altrettanti veterani del genere.