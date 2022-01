Final Fantasy IX, il “remake” viene avvolto dalla notte (ed è splendido)

Lo scorso anno Final Fantasy IX poco compiuto vent’anni, consacrando di fatto uno dei capitoli della saga di JRPG più belli (e sottovalutati) di sempre.

Al netto di giochi decisamente più recenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade, la nona fantasia finale è infatti particolarmente cara agli appassionati storici del brand, tanto che questi da anni chiedono a gran voce un remake.

Nonostante un rifacimento non ufficiale abbia dimostrato che le potenzialità ci sono, Square Enix non si è ancora mossa nella giusta direzione. Ora, un meraviglioso nuovo video per il remake fan made di FFIX mostra i passi in avanti compiuti dagli appassionati.

Via Reddit, è stato infatti mostrato un nuovo e affascinante video di Memoria Project, stavolta con la città di Alexandria in notturna come protagonista assoluta (tra le cui strade possiamo notare il simpatico maghetto Vivi).

Nel filmato , che trovate poco più in basso, vengono infatti portati alla luce i progressi compiuti da questo fan remake, realizzato ovviamente senza scopo di lucro.

Incredibile come, al netto dell’amatorialità del progetto, il risultato finale di questo Final Fantasy IX Remake appaia realmente sorprendente:

Purtroppo, Memoria Project – creato dall’artista 3D Dan Eder – non è al momento disponibile in forma giocabile, né è scontato che una demo possa prima o poi apparire online (sebbene in molti se lo augurano fortemente).

La nostra recensione relativa alla versione Switch del nono capitolo originale della serie la potete leggere in ogni caso a questo indirizzo, sperando che prima o poi un vero Final Fantasy IX Remake faccia davvero capolino.

Rimanendo in tema, una serie animata basata proprio sulla nona fantasia finale è in sviluppo dai francesi di Cyber ​​Group Studios, in collaborazione con Square Enix.

Parlando di altri grandi classici, un fan ha “trasformato” Final Fantasy X in un gioco next-gen, tanto da renderlo ancora più bello da vedere.