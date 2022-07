Final Fantasy 7 e 8 hanno qualcosa di interessante in comune

La narrazione dei vari capitoli della serie di Final Fantasy è stata a lungo una delle maggiori attrattive del franchise di punta di Square Enix.

Tuttavia, mentre la serie continuerà con Final Fantasy XVI – attualmente in fase di sviluppo – alcuni fan sono tornati indietro nel tempo, riscoprendo alcune curiosità dei titoli classici.

Se i fan è meglio che si mettano l’animo in pace relativamente a un remake in particolare, nel mentre qualcuno ha scovato un interessante aggancio tra Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII.

Come riportato anche da Game Rant, due personaggi in particolare sembrano comportarsi in modo fin troppo simile.

Si tratta anche di due dei personaggi più importanti tratti dal settimo e ottavo Final Fantasy che, a quanto pare, condividono qualcosa in comune.

Come sottolineato in un post sul subreddit dall’utente DupeFort, Tifa Lockhart di Final Fantasy VII ha infatti delle somiglianze con Irvine Kinneas di Final Fantasy VIII.

Anche se una donna specializzata nelle arti marziali potrebbe non sembrare avere molto in comune con un tiratore scelto, entrambi assumono la funzione di conservare ricordi che contraddicono quelli raccontati all’inizio dai protagonisti.

In entrambi i casi, i “veri” ricordi appariranno solo più avanti nella storia, al fine di colmare buchi creati da eventi traumatici che hanno alterato la prospettiva del passato dei personaggi.

È interessante notare che Square Enix ha utilizzato lo stesso stratagemma della “memoria alterata” per due giochi di fila, tutti con personaggi secondari che conoscevano la verità e la tenevano nascosta fino a quando non si è reso necessario rivelarla grazie a un consueto colpo di scena.

La cosa più divertente è che i fan hanno anche fatto notare che entrambi i personaggi sono vestiti da cowboy in almeno una sezione dei rispettivi titoli. Solo una coincidenza? Forse.

Restando in tema, giorni fa il creative director Tetsuya Nomura ha confermato che FFVII Remake Part 3 è già in lavorazione presso Square Enix.