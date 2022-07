No, Square non realizzerà anche «quel» remake di Final Fantasy VII

L’evento celebrativo per il 25esimo anniversario di Final Fantasy VII ha portato a tante nuove sorprese, inclusa la conferma la nuova saga di Cloud sarà una vera e propria trilogia.

Come prima cosa, il sequel di Final Fantasy VII Remake (di cui potete acquistare l’edizione Intergrade al miglior prezzo in consegna rapida su Amazon) si farà.

Il nuovo capitolo si chiamerà Final Fantasy VII Rebirth e sarà quindi solo la seconda parte di una trilogia annunciata durante l’evento.

Il creative director Tetsuya Nomura ha infatti confermato che FFVII Remake Part 3 è già in lavorazione presso Square Enix, oltre al fatto che è in arrivo anche Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, rifacimento del classico uscito per PSP. Tuttavia, all’appello manca anche uno spin-off molto particolare uscito durante la generazione PS2 e mai dimenticato dai fan: stiamo parlando di Dirge of Cerberus.

Come riportato anche da PCGamesN, sembra proprio che il team di sviluppo di FFVII Remake non si dedicherà anche a un rifacimento dello sparatutto in terza persona uscito nel 2006 su console PlayStation 2 e con protagonista Vincent Valentine.

Nomura e il produttore Yoshinori Kitase hanno parlato con Famitsu al fine di fare luce su alcuni aspetti di Crisis Core Reunion, dichiarando che l’obiettivo originale erano proprio un rifacimento/remaster di Dirge of Cerberus.

Il team voleva infatti che ogni aspetto del mondo di FFVII fosse rappresentato in un unico gioco, motivo per cui alcuni personaggi sono apparsi come boss nel DLC Intergrade.

Tuttavia, un remake completo è attualmente fuori discussione, dopo che lo sviluppatore si è riunito e ha preso in considerazione il costo del progetto, davvero troppo alto.

Oltre ai titoli sopraccitati, resta confermato FFVII Ever Crisis, rivisitazione per mobile dell’intera saga di Final Fantasy VII.

Nelle stesse interviste abbiamo anche scoperto che, originariamento, il progetto del Remake doveva avere solamente due videogiochi, e quindi non una trilogia.

Ad ogni modo, ricordiamo che FFVII Remake sarà una trilogia, e da qualche tempo conosciamo anche dettagli sui sequel, i quali non subiranno tagli.