FIFA 23 potrebbe essere davvero FIFA 2K23

Da qualche settimana si parla di un possibile scioglimento del legame storico che lega EA e FIFA.

EA Sports sembrava tra l’altro essere già a lavoro per decidere un nuovo nome da dare alla famosa serie calcistica. Negli ultimi anni infatti si sono riscontrate delle spaccature e divergenze che hanno minato il rapporto tra Electronic Arts e la FIFA stessa.

In particolare ci riferiamo al fatto che la famosa società calcistica (via Gamerant) avrebbe chiesto 1 miliardo di dollari ogni quattro anni a EA per poter continuare ad utilizzare il suo nome.

Dunque se da una parte l’unione tra FIFA e EA pare essere destinata a finire, dall’altro non vuol dire che il popolare gioco di calcio subirà la fine di essere gettato per sempre nel dimenticatoio.

C’è qualcuno infatti che crede che 2K Sports si sia fatta avanti per acquistare la licenza di FIFA, riempiendo in questo modo la voragine che si verrebbe a creare dal divorzio tra Electronic Arts e l’organizzazione calcistica.

La notizia deriverebbe direttamente dalle labbra del boss di 2K, Strauss Zelnick, che avrebbe risposto alla domanda se fosse o meno disposto ad acquistare la licenza di FIFA nel caso EA si fosse tirata fuori dalla partita, visto l’interesse degli investitori.

Zelnick ovviamente non è stato chiaro e diretto, evitando di rispondere positivamente o negativamente alle pressioni degli investitori, ma si è espresso tramite un eloquente giro di parole, ruotando attorno alla questione.

Ha menzionato infatti Top Eleven, un gioco di calcio mobile prodotto da una compagnia recentemente acquisita da 2K. Zelnick si è espresso in maniera decisamente entusiastica della recente acquisizione e di avere a che fare col mondo dei giochi calcistici.

Ovviamente sono solo parole e non c’è assolutamente nulla di certo, inoltre ancora tutto è da vedere riguardo all’affare EA e FIFA. Tuttavia ciò ci fa ovviamente pensare che questo grande passo non sia poi così lontano dai programmi di 2K.

Nel frattempo FIFA 22 fa la sua strada macinando vendite su vendite, e la sua versione digitale surclassa nettamente quella fisica.

A proposito, EA ha trovato una miniera d’oro che, neanche a dirlo, si trova proprio nelle microtransazioni.

In ultimo, se volete sapere in cosa consiste la nuova patch di FIFA 22, date un’occhiata tra le nostre pagine.