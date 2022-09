FIFA 23 o eFootball 2023, chi ha la grafica migliore? Lo svela il video confronto

Dopo l’avvio della prova gratuita anticipata, è finalmente arrivato il grande giorno di FIFA 23: l’atteso nuovo titolo calcistico di EA Sports pronto ad avviare ufficialmente il confronto con eFootball 2023.

L’ultimo capitolo su licenza prodotto da Electronic Arts (potete acquistarlo in sconto su Amazon) è infatti disponibile proprio a partire da oggi 30 settembre, scontrandosi con il free-to-play prodotto da Konami.

La rivalità tra le due compagnie e i rispettivi titoli sportivi è ormai nota, così come appare comprensibile il dubbio di molti fan: quale delle due simulazioni calcistiche possiede la grafica migliore?

Per rispondere una volta e per tutte a questo quesito, lo youtuber ElAnalistaDeBits ha realizzato un nuovo interessante video confronto, analizzando approfonditamente non solo i volti dei giocatori, ma anche tutto il comparto tecnico (via DSOGaming).

Questo significa che sono stati messi a confronto non solo i dettagli relativi ai modelli e ai volti dei giocatori, ma anche le animazioni, la fisica, gli effetti di luci, ombre e le texture complessive.

Un lavoro molto approfondito e molto interessante realizzato dal content creator, che potete osservare voi stessi nel video confronto che vi riproporremo di seguito:

Sebbene ci siano stati notevoli balzi in avanti da parte di Konami, dopo il memorabile disastroso lancio dell’edizione 2022, ancora una volta il vincitore appare essere FIFA 23: i giocatori appaiono infatti molto più naturali, così come gli effetti tecnici e relativi alla luce sembrano essere notevolmente più realistici.

Ovviamente, il confronto del lato tecnico è solo un modo per scoprire chi è riuscito tra FIFA 23 ed eFootball 2023 a rendere visivamente più realistico il gioco del calcio, ma non intende essere un giudizio per le qualità complessive dei due titoli calcistici, ognuno dei quali possiede grandi punti di forza.

Insomma, adesso che il day one del titolo calcistico di EA Sports è ufficialmente arrivato, si può ufficialmente dire che lo scontro è aperto: l’importante, come sempre, è che alla fine a vincere davvero siano gli appassionati.

A proposito di approfondimenti grafici, se siete curiosi di scoprire più da vicino i volti di eFootball 2023, vi abbiamo mostrato come sono stati realizzati i giocatori del Milan.

Se invece siete curiosi di scoprire quale sia la versione migliore di FIFA 23, lo stesso youtuber ha anche realizzato un interessante video confronto tra le diverse edizioni disponibili.

Ricordiamo che una delle novità disponibili nel nuovo capitolo di FIFA è la possibilità di disattivare i commenti più critici, molto utile per chi non vuole sentirsi umiliato dopo una disfatta.