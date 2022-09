FIFA 23 smetterà di “umiliarvi” quando giocate molto male: arriva una grande novità

Con l’avvio delle prove gratis anticipate di FIFA 23, sono iniziati a emergere online i primi dettagli sulle novità più interessanti dell’ultimo gioco calcistico su licenza realizzato da EA Sports.

Come ben sanno i fan del calcio giocato, non sempre le partite vanno come vorreste e le telecronache, presenti naturalmente anche in FIFA 23 (lo trovate in sconto su Amazon), non mancheranno di farcelo notare anche negli appositi videogiochi.

Sembra però che la situazione cambierà molto presto, per i fan che desidereranno non essere più “umiliati” dalla telecronaca: grazie alla prova gratuita disponibile anche su PS5, la community ha infatti scoperto un’opzione per disattivare i commenti più critici.

Tuttavia, sembrerebbe che la feature non funzioni ancora come dovrebbe: Eurogamer.net segnala infatti che attualmente non ci sarebbe alcuna differenza dopo aver abilitato l’opzione, che presumibilmente dovrebbe essere implementata solo dopo il day one.

L’opzione servirebbe infatti a rimuovere tutti i commenti più duri dei cronisti per le nostre prestazioni, permettendo dunque di ascoltare il resto della telecronaca senza che ci venga sempre sottolineato quanto la nostra squadra stia giocando sotto le aspettative.

Di sicuro si tratta di un’opzione molto interessante per quella fascia di pubblico che vuole soltanto rilassarsi e divertirsi, o magari per i giocatori più giovani o per chi si sta approcciando alla serie per la prima volta.

Al momento ci è impossibile valutare quale sarà l’effettiva entità delle modifiche alla telecronaca, dato che la feature per il momento non sembra essere ancora funzionante: non ci resta dunque che attendere il 30 settembre 2022, giornata in cui il titolo sarà ufficialmente disponibile, per scoprire in azione questa e tutte le altre novità.

Pur non essendo ancora ufficialmente disponibile la versione completa per il grande pubblico, la prova si è già rivelata un enorme successo: tuttavia, non è stata esente da problemi e per un lungo periodo ha visto i server di Ultimate Team andare inaspettatamente offline.

Ricordiamo che tra le novità della nuova edizione ci sarà anche l’esordio di una delle squadre più amate, anche se nella realtà non esiste: FIFA 23 accoglierà ufficialmente l’AFC Richmond di Ted Lasso.