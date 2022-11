FIFA 23, nuovo aggiornamento della Coppa del Mondo disponibile da ora

EA Sports ha confermato ufficialmente il rilascio in data odierna dell’aggiornamento gratuito legato alla Coppa del Mondo su FIFA 23, il quale permetterà ai giocatori di vivere in prima persona la competizione internazionale più amata dagli appassionati di calcio.

Il gioco (che trovate a ottimo prezzo su Amazon) ha infatti l’intenzione di offrire ai giocatori la possibilità di scendere in campo per la World Cup di quest’anno.

La modalità in questione è stata introdotta infatti sotto forma di aggiornamento gratuito per tutti i giocatori in possesso di una copia di FIFA 23.

I dettagli ufficiali della World Cup di FIFA 23, prevista per oggi, 9 novembre, sono stati confermati anche dai colleghi di PSU.

«Controlla una delle 32 nazioni qualificate in una ricostruzione autentica per giocatore singolo dell’intera FIFA World Cup 2022 dalla prima partita in avanti, o personalizza l’esperienza cambiando gironi e inserendo squadre che non sono riuscite a raggiungere la fase finale della FIFA World Cup in un Torneo personalizzato», si legge nel sito ufficiale.

E ancora: «Nella modalità Torneo online, affronta la fase a eliminazione diretta con una delle nazioni e conquista la FIFA World Cup sfidando altri giocatori di tutto il mondo».

Ma non solo: da ora è possibile creare un Torneo personalizzato modificando la composizione dei gironi e inserendo le squadre che non si sono qualificate per la fase finale della World Cup 2022.

Inoltre, è possibile affrontare altri giocatori di tutto il mondo nella modalità Torneo online per puntare alla coppa più prestigiosa, oppure scendere in campo contro gli amici in locale o contro la CPU in modalità Calcio d’inizio.

Le novità non sono finite qui, visto che EA Sports ha in ogni caso già confermato l’arrivo della Women’s Champions League.

Infine, se volete capire come e in che modo cambierà FUT in questa edizione del simulatore di calcio, c’è sempre il nostro articolo che vi spiega tutto, dettagliatamente.