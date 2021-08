FIFA 22, il nuovo video presenta la terza maglia del Milan

FIFA 22 ha fornito un ottimo assist per il Milan, che ha presentato la terza maglia quest’oggi attraverso un video del gioco.

L’erede di FIFA 21 sarà nei negozi ad ottobre, ma intanto prosegue la sua tabella di marcia per svelare novità a passo sostenuto.

Tra le notizie che abbiamo colto negli ultimi giorni non va dimenticato il cambio della guardia al commento tecnico italiano.

Ma non solo notizie ufficiali: un leak pare aver anticipato le valutazioni dei migliori calciatori del gioco su FUT.

E ora FIFA 22 viene utilizzato come sponda per diffondere il verbo della nuova maglia del Milan, la terza, per la precisione.

Adeguandosi ai dettami dello sponsor tecnico Puma, che sta adottando questo schema anche in altri club esteri come il Manchester City, la terza maglia opta per una soluzione curiosa in materia di loghi.

Di fatto, il logo viene sostituito nella parte alta centrale dalla scritta “AC Milan”, che vi campeggia come su un kit da allenamento.

Il logo non è sparito, però: la sua “impressione” è infatti stampata in tutti i punti del fronte della maglietta, producendo un singolare effetto visivo.

Il modello scelto per l’esibizione è uno dei migliori terzini della Serie A, il francese Theo Hernandez, scuola Real Madrid.

Nelle immagini immediatamente successive è possibile vedere anche uno dei nuovi arrivati al club, l’attaccante transalpino Giroud.

Non è una prima volta per la presentazione di una maglietta in FIFA né in FIFA 22: solo poche settimane fa era toccato all’Inter, con il “compianto” Lukaku in copertina.

Abbiamo menzionato in alto FUT e anche quest’anno la modalità avrà un ruolo centrale nel gioco: l’abbiamo vista in anteprima e vi abbiamo raccontato come cambierà la Weekend League.

Non solo macroritocchi, però: EA Sports ha pensato ad una serie di cambiamenti più piccoli per rispondere alle esigenze dei fan.