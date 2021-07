FIFA 22 svela il gameplay nel nuovo trailer next-gen

EA Sports ha pubblicato il nuovo gameplay trailer di FIFA 22, che mostra la versione next-gen all’opera.

Il successore di FIFA 21 si è presentato oggi in un video inedito che ha riassunto le funzionalità che possiamo aspettarci al lancio e mostrato spezzoni in-game.

Giornata di novità per il franchise, con Lele Adani che è stato svelato come commentatore tecnico al fianco di Pierluigi Pardo.

Ulteriori dettagli sul gameplay sono disponibili nella nostra anteprima di FIFA 22, realizzata dopo aver passato molte ore sul gioco.

Il nuovo gameplay trailer di FIFA 22 sottolinea alcune delle feature esclusive delle versioni PS5, Xbox Series X|S e Stadia, oltre a mostrare i primi spezzoni inediti.

Come spiegato da EA Sports, la tecnologia HyperMotion rende possibile:

Movimento di squadra autentico

Machine Learning

I.A. tattica

Duelli aerei cinetici

Controllo di palla migliorato

Umanizzazione dei giocatori

Inoltre, leggiamo nella descrizione del trailer «divertiti con i portieri rivisitati, una fisica della palla reale, lo Scatto bruciante, le nuove tattiche offensive, un’esperienza audiovisiva ancora più coinvolgente, esultanze più sfrenate e ulteriori migliorie ancora più importanti in ogni zona del campo».

Il video in sé cha una generosa durata di quasi quattro minuti ed include sia scene del gioco che dimostrazioni della tecnologia e frammenti di allenamenti o partite reali.

Tra i calciatori del campionato italiano vediamo all’opera Lukaku e De Vrij dell’Inter, mentre a livello di squadre spicca il Milan, uno dei club riprodotti su licenza.

Possiamo vedere all’opera anche la nuova inquadratura predefinita, posizionata in maniera televisiva rispetto al campo.

Infine, sempre a proposito di campo, il realismo è stato curato in modo particolare e l’ingresso in campo sfrutterà a dovere la potenza delle nuove console per immergerci nelle scenografie dei più grandi stadi del mondo.

L’edizione di quest’anno, lo ricordiamo, non fornirà un upgrade gratuito dalle console più datate alla next-gen.

Inoltre, sono nate polemiche per via dell’assenza di Hypermotion dalla versione PC, che ha rischiato persino di avere una limitazione sul numero di installazioni.

Il gioco e le molteplici edizioni sono state dettagliate ad inizio mese, con tutti i particolari sulla data reperibili a questo indirizzo.