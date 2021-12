PlayStation Plus vi fa giocare gratis per tutto il weekend!

È sempre bello quando qualcuno ci offre la possibilità di giocare gratis, anche per un periodo limitato, e farlo con un titolo come FIFA 22 senza PlayStation Plus è anche meglio.

La storica serie calcistica di Electronic Arts è da sempre una delle più amate e giocate, e l’uscita annuale è ormai una ricorrenza inossidabile.

Le vendite di FIFA 22 sono sempre altissime, anche se nelle ultime settimane ci sono stati due videogiochi a mettergli il fiato sul collo in classifica.

E mentre PlayStation annuncia questo maggio, l’anno potrebbe concludersi in bellezza con un nuovo State of Play per guardare al 2022 con interesse.

L'atmosfera negli stadi rappresenta un punto di forza anche nel nuovo FIFA.

Nel weekend vi conviene preparare un po’ del vostro tempo, perché avrete la possibilità di giocare in multiplayer online gratis.

La bella notizia, ulteriore, è che non è necessario avere un abbonamento attivo a PlayStation Plus per poter usufruire di questa iniziativa.

Il 18 e il 19 dicembre si potrà giocare online, gratis, a titoli come FIFA 22 su PlayStation 4 e PlayStation 5 in libertà totale. E non solo, perché ci sono altri due big a fargli compagnia:

Goditi le modalità multigiocatore online di tutti i tuoi giochi preferiti per PS4 e PS5 senza un abbonamento a PlayStation Plus durante il nostro Weekend multigiocatore online dal 18 dicembre al 19 dicembre alle 23:59. pic.twitter.com/03g8Q1xd9m — PlayStation Italia (@PlayStationIT) December 13, 2021

Questa iniziativa non vi dà accesso ai giochi in via gratuita: dovrete comunque essere in possesso delle copie dei giochi, digitali o fisici, e avrete la possibilità di giocare gratisa unicamente online.

Ma, con qualsiasi gioco in vostro possesso, per poter giocare gratis non dovrete far altro che avviare una partita in multigiocatore nel periodo indicato, e godervi le partite senza bisogno di PlayStation Plus.

