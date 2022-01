FIFA 22 vince ancora, ma GTA V gli sta col fiato sul collo

La classifica software italiana settimanale torna a mostrare le preferenze de9 giocatori del nostro paese: FIFA 22 continua a primeggiare, con GTA V questa volta ancora al secondo posto.

A seguito di un Natale straordinario e un inizio anno altrettanto spumeggiante, FIFA 22 sta continuando a mantenere il primato nella seconda settimana dell’anno da poco iniziato, dimostrando quanto il gioco EA sia ancora amato da una legione di giocatori.

Il simulatore calcistico di EA ha infatti “raddoppiato” la scorsa settimana, battendo il gigante di Rockstar Games.

Senza contare che, essendosi anche aggiornato solo pochi giorni fa con un update realmente importante, FIFA 22 non ha alcuna intenzione di scendere dal trono di re indiscusso.

Lo abbiamo già menzionato quanto sia divertente esultare nei modi più strani in faccia all'avversario?

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha da poco pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 10 al 16 gennaio 2022.

Al primo posto, come accennato poche righe più in alto, troviamo FIFA 22 in versione PS4, un primato che è davvero molto difficile da scalfire

GTA V, l’open world di Rockstar Games divenuto con gli anni un cult senza tempo, guadagna la seconda posizione senza troppi problemi.

Al terzo posto un gradito e inaspettato ritorno, ossia Animal Crossing New Horizons per console Nintendo Switch (in formato retail).

La classifica PC è invece dominata da Monster Hunter Rise, porting del celebre titoli targato Capcom davvero molto apprezzato su Switch.

Segue Red Dead Redemption 2, il classico open world Rockstar ambientato nel Far West, il quale si porta a casa la seconda posizione.

Terza posizione per l’ormai inflazionato Grand Theft Auto V, il quale chiude la classifica dei giocatori PC del nostro paese.

Parlando di FIFA 22, avete letto in ogni caso anche che pochi giorni fa si sono svolte le votazioni per il Team of the Year del simulatore calcistico?

Per concludere, consigli, strategie e suggerimenti per iniziare a calciare il pallone a colpi di crediti e FIFA Points, li trovate ovviamente nella nostra ricca ed esaustiva guida, ovviamente sulle pagine di SpazioGames.