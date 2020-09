FIFA 21, svelati i contenuti: licenze ufficiali per Serie A, Milan, Inter e San Siro

Con un comunicato ufficiale, Electronic Arts ha confermato quelli che sono i contenuti che troveremo all’interno del suo FIFA 21, il titolo calcistico dedicato alla stagione 2020/2021. Sono state infatti rivelate le squadre che troveremo nel gioco, ma anche gli stadi e i campionati che vi faranno ufficialmente parte.

Troveremo oltre 17.000 giocatori, anticipa la compagnia, che comporranno le formazioni di 700 squadre, che giocheranno in 90 stadi per disputare 30 campionati.

«Saranno presenti i campionati più prestigiosi come la UEFA Champions League, la CONMEBOL Libertardores, la Serie A, la Bundesliga, la Premier League e la League 1 e non solo. I videogiocatori potranno provare il brivido di giocare con i migliori club dei campionati più famosi al mondo: Inter e Milan tra le principali squadre della Serie A in una stagione che si preannuncia più avvincente che mai» ci ha spiegato Electronic Arts nella sua nota ufficiale.

Il Milan in FIFA 21

Tra i club sono confermate ufficialmente Milan e Inter, che hanno abbandonato la partnership che fino allo scorso anno avevano con eFootball PES di Konami. Tra gli stadi, avremo anche arene calcistiche leggendarie come San Siro a Milano, ma anche il Santiago Bernabeu di Madrid e il Parco dei Principi di Parigi. Tra le location di VOLTA, invece, arrivano anche Milano, Sydney, Parigi, Dubai e San Paolo.

La Serie A in FIFA 21

In merito alla presenza della Serie A in FIFA 21, che avrà licenza ufficiale, quasi tutti i club avranno a loro volta le loro licenze. Fanno eccezione le squadre che trovate indicate con l’asterisco:

Atalanta

Benevento

Bologna

Cagliari

Crotone**

Fiorentina

Genoa

Hellas Verona

Inter

La Spezia**

Lazio

Milan

Napoli

Parma

Piemonte Calcio** (Juventus, ndr)

Roma FC**

Sampdoria

Sassuolo

Torino

Udinese

Trovate a questa pagina i dettagli su tutti gli altri campionati, ma vi confermiamo da subito che sono previste tutte le licenze per le squadre della Premier League inglese, della Ligue 1 francese, della Bundesliga tedesca e de LaLiga Santander spagnola.

Ci sono novità anche per gli stadi di Volta Football, con l'arrivo di Milano

A questo indirizzo, invece, trovate l’elenco dei nuovi stadi, con la Serie A che proporrà appunto il Giuseppe Meazza di Milano.

FIFA 21 arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch (qui, con un’edizione legacy che aggiornerà le formazioni e le divise) il 9 ottobre prossimo. In futuro, è previsto lo sbarco anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Vi ricordiamo che, in attesa dell’uscita, abbiamo proposto il nostro approfondito a tu per tu con il gioco calcistico di EA Sports, raccontandovi nel dettaglio le novità del gameplay, di FUT, della rinnovata modalità Carriera e di VOLTA. Inoltre, avete già visto i rating dei migliori giocatori del nuovo Ultimate Team?