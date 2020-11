FIFA 21, la nuova patch 1.07 porta un bel po’ di novità: ecco quali

FIFA 21, il simulatore calcistico targato Electronic Arts, è disponibile da diverse settimane, più precisamente dallo scorso 6 ottobre 2020, su console PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, e piattaforma PC Windows.

A inizio mese di novembre vi abbiamo rivelato che EA Sport ha rilasciato una patch per il gioco, la quale sistemava alcuni (esilaranti) bug, oltre a vari problemi relativi ai portieri aspramente criticati dalla community.

A quanto pare, il tempo degli aggiornamenti non è certo finito qui: il nuovo update 1.07 per FIFA 21 porta infatti al titolo un gran numero di correzioni e novità di un certo peso.

Un'immagine di FIFA 21 next-gen.

Più nel dettaglio, è stato aggiornato il modo in cui le barre del ping vengono visualizzate nelle sale d’attesa delle varie sfide online, oltre a varie modifiche lato gameplay (come ad esempio la durata della tattica pressing, scesa ora da trenta a venti secondi).

Ma non solo: l’ultimo aggiornamento di FIFA 21 risolve anche alcuni bug, come ad esempio quello dei giocatori controllati dagli utenti che tentavano di recuperare il pallone in automatico, anche con gli aiuti disattivati, oltre al fatto che nella modalità Ultimate Team è ora possibile ascoltare l’anteprima dei nuovi inni della squadra oltre ai vari cori dei tifosi.

Infine, nella modalità carriera è stato risolto il problema delle sequenze delle trattative, in cui apparivano due modelli errati per i tecnici (spesso duplicati).

L’ultimo aggiornamento di FIFA 21 rilasciato da EA Sports partirà in automatico una volta avviato il gioco su console.

Non perdete in ogni caso anche la nostra recensione del gioco, ricca di informazioni e dettagli sull’ultimo titolo calcistico di EA, nella quale vi abbiamo spiegato che si tratta di «un ritorno all’impostazione più arcade della serie, una che punta tutto sulla velocità frenetica dell’azione e sul divertimento istantaneo, e si mette alle spalle quel barlume di simulazione che ci era parso avesse provato a ricercare nello scorso capitolo.»

FIFA 21, incentrato sulla stagione 2020/2021, è disponibile da ora su PS4, Xbox One e PC. Tra poche settimane il titolo sbarcherà anche su PS5 e Xbox Series X|S.