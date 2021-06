FIFA 21 e altri giochi PS4 con sconti fino al 70% tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai giochi PS4.

Tra le variegate offerte presenti oggi su eBay, vi segnaliamo in particolar modo FIFA 21, che attualmente potete portarvi a casa a soli 17,99€, rispetto agli usuali 59,99€, con uno sconto del 70%.

FIFA 21 offre un ritmo più veloce rispetto a FIFA 20, comportando un ritorno massiccio dell’effetto flipper, per cui il giocatore si ritrova praticamente senza soluzione di continuità ad essere sempre in attacco o in una difesa disperata.

In FIFA 21 è stata implementata un’intelligenza artificiale potenziata grazie all’applicazione, opzionale, della modalità Competitiva, in cui può replicare il comportamento dei migliori pro player di FIFA.

Nella nostra recensione (con video) vi abbiamo spiegato che «FIFA 21 è un ritorno all’impostazione più arcade della serie, una che punta tutto sulla velocità frenetica dell’azione e sul divertimento istantaneo, e si mette alle spalle quel barlume di simulazione che ci era parso avesse provato a ricercare nello scorso capitolo. Tenendo presenti le sue prerogative, l’obiettivo è centrato, sebbene questo aumento del ritmo comporti l’esposizione ad alcune imperfezioni e comportamenti innaturali quando si guarda al FIFA gioco di calcio e non al FIFA gioco e basta. »

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai giochi PS4 tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su giochi PS4

Offerte ancora disponibili