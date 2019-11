FIFA 20 Ultimate Team, TOTW #08 con De Ligt, Luis Alberto e Lukaku

EA Sports ha pubblicato quest’oggi la Squadra della Settimana numero #08 di FIFA 20 Ultimate Team, come di consueto foriera di numerosi campioni della Serie A italiana.

Tra questi figurano il centrale difensivo di De Ligt della Juventus, il tuttocampista della Lazio Luis Alberto e la punta dell’Inter, ex Manchester United, Lukaku.

In panchina abbiamo anche la sorpresa della Roma, sempre ex Manchester United, Smalling, Joao Pedro dal Cagliari e Ciano dal Frosinone (Serie B).

Avrete la possibilità di acquistare queste carte speciali a partire dalle 19:00 di oggi per tutta la settimana, per cui vi conviene iniziare a mettere da parte qualche soldino.

Se siete interessati a FUT, date un’occhiata a questo nostro speciale in cui vi sveliamo qualche trucchetto per imbastire la squadra perfetta per giocare online.