Accessori Playstation 5: ecco dove acquistarli al miglior prezzo

Dopo una lunga attesa, finalmente Sony, in occasione dell’evento dedicato a Playstation 5 trasmesso mercoledì 16 settembre 2020, ha annunciato data di lancio e prezzo della console, sia nella sua variante dotata di lettore ottico Blu Ray che esclusivamente digitale.

La macchina, ovviamente, supporterà diverse periferiche, a partire dal nuovo controller wireless DualSense, che regala un coinvolgente feedback aptico, grilletti adattivi dinamici e microfono integrato. Un’altra novità è il tasto “Crea”, sviluppato a partire dal successo di quello Share del Dual Shock 4, che consente ai giocatori tanti modi per produrre contenuti di gioco e trasmettere le proprie avventure dal vivo al mondo intero. Non mancano neppure l’accelerometro ed il giroscopio integrati per un intuitivo controllo dei movimenti per i giochi supportati ed un altoparlante integrato che permette ad alcuni titoli di acquisire una nuova dimensione con effetti sonori ad alta fedeltà sprigionati dal controller. Nel caso aveste a disposizione più di un controller wireless DualSense a casa, potrebbe tornarvi davvero utile la base di ricarica, che consente di ricaricare due joypad contemporaneamente senza occupare le porte USB della console.

Un altro accessorio certamente importante per godersi al meglio i propri videogiochi preferiti è l’headset wireless con microfono Pulse 3D. Si tratta di un paio di cuffie ottimizzate per l’audio 3D della console PS5 che presenta un design con doppio microfono con eliminazione del rumore, ricarica USB Type-C e una serie di comandi di facile accesso. Inoltre, se pensate di usare la console come centro multimediale casalingo per la visione di film, serie TV in streaming o Blu Ray, potrebbe tornarvi decisamente utile il telecomando. Infine, la telecamera HD, dotata di doppie lenti per l’acquisizione a 1080p e di una base integrata, funziona perfettamente con gli strumenti di rimozione dello sfondo della console PS5.

Come sempre, di seguito vi riportiamo dove prenotare gli accessori per Playstation 5 al miglior prezzo sul mercato: