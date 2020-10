Febbre da PlayStation 5: numeri da record per il video sull’interfaccia

Quando, diversi mesi fa, Sony rivelò quello che era il logo ufficiale di PlayStation 5 – che sorprese, per essere sintetici, essenzialmente nessuno, trattandosi proprio del logo che ci si aspettava – i numeri che fece registrare la sua pubblicazione sui social furono da capogiro.

La tendenza è stata chiara fin da allora: se è vero che PS4 ha avuto un’ottima risposta dal mercato, riuscendo a piazzare una base installata davvero imponente, lo è anche che la viralità che sono capaci di raggiungere i contenuti dedicati a PlayStation 5 sui social media, in un’epoca in cui i social media sono ben più popolosi di sette anni fa, è del tutto fuori controllo.

L'interfaccia utente di PlayStation 5

L’ennesima conferma arriva dalla pubblicazione del video sull’interfaccia utente di PlayStation 5, arrivato nemmeno ventiquattro ore fa sul canale ufficiale PlayStation.

Il contenuto ha infatti già sfondato il muro dei 6 milioni di visualizzazioni e nelle scorse ore, segnala l’analista e appassionato conosciuto come Benji Sales, era anche il video #1 tra i trend dei più visti di YouTube. Al momento, su YouTube Italia risulta essere il #28 nella sezione giochi.

Da qualche settimana sembrava che le richieste a Sony di mostrare l’interfaccia della sua prossima console fossero diventate praticamente un tormentone (spuntavano sotto ogni post della compagnia), e così è stato – a giudicare dalla velocità con cui il video dedicato ha fatto registrare questi numeri. Vale anche la pena segnalare che il precedente contenuto, quello del teardown della console, ha messo insieme 8,4 milioni di visualizzazioni dal 7 ottobre a oggi.

Vi ricordiamo che PS5 arriverà sul mercato il prossimo 19 novembre in Europa, al prezzo di 499,99€ per la standard e 399,99€ per la digital: le due console condivideranno le stesse specifiche tecniche, ma la seconda farà a meno del lettore Blu-Ray, affidandosi unicamente al mercato dei videogiochi in digitale. Consultate il nostro vademecum per tutte le risposte alle vostre domande sulla console next-gen.