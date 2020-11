Farlight 84 è Fortnite che incontra Mad Max (con un pizzico di Fallout)

A volte ci sono titoli che escono fuori dal nulla, portando dietro di sé un interesse inaspettatamente elevato da parte della community. Forse, è il caso del nuovo Farlight 84, un battle royale che in realtà sembra non essere il solito clone di Fortnite senz’arte né parte.

Sviluppato da Miracle Games e Lilith Games, lo sviluppatore di titoli come Rise of Kingdoms e AFK Arena, il gioco abbraccia un’ambientazione post-apocalittica che sembra ricalcare in primis quella di Mad Max.

Il gioco è ambientato in un mondo devastato da una catastrofe che interessa cyborg e zombie (giusto per non farsi mancare nulla), dove gli umani sopravvissuti devono lottare per la sopravvivenza e per le poche risorse rimaste.

Nonostante l’incipit, il tono generale di Farlight 84 (il cui nome rimanda anche al più noto Fallout 76) appare piuttosto scanzonato, tanto che non sfigurerebbe in una ipotetica stagione del battle royale di Epic Games. Poco sotto, il trailer ufficiale:

Descritto come un “emozionante mix di gameplay veloce e strategico”, Farlight 84 sembra distinguersi da Fortnite, Apex Legends e Call of Duty: Warzone in molti modi. Per i principianti, il gioco sembra basarsi maggiormente sugli obiettivi di missione, oltre all’azione PvP a 40 giocatori (con gli utenti chiamati ad allearsi per combattere un robot gigante).

Il gioco offrirà anche la possibilità di creare un punto di ristoro per l’utente e i suoi amici, all’interno del quale riposarsi in attesa di nuove sfide.

Saranno inoltre disponibili un gran numero di eroi giocabili, ognuno dei quali abilità uniche e una varietà di armi che i giocatori saranno in grado di personalizzare (e aggiornare), oltre alla presenza di vari mezzi di trasporto di terra e d’aria, inclusi jetpack e molto altro ancora.

Naturalmente, è troppo presto per dire con certezza se Farlight 84 riuscirà a ottenere il successo sperato, all’interno di un panorama – quello dei battle royale – sicuramente già molto affollato.

Ad ogni modo, il gioo entrerà in accesso anticipato il prossimo anno, su PC e mobile.