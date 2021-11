Far Cry 6, il DLC di Vaas nasconde un easter egg dedicato a P.T.

Il grande pubblico non ha mai dimenticato P.T., l’affascinante demo giocabile di Silent Hills, progetto di Hideo Kojima successivamente cancellato: sembra però che anche gli sviluppatori di Far Cry 6 hanno voluto tenerne vivo il ricordo con l’espansione dedicata a Vaas.

L’iconico villain è infatti tornato nel primo DLC di Far Cry 6, che serve a esplorare in modo più approfondito la sua personalità e la sua storia: durante una di queste scene Vaas ha l’occasione di citare proprio il progetto di Hideo Kojima, seppur non nominandolo direttamente.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata, si tratta di un’espansione dedicata principalmente a chi ha adorato il personaggio interpretato da Michael Mando, che difficilmente potrà intrattenere chi è poco interessato all’iconico villain.

Proprio la sua immensa popolarità potrebbe permettergli di tornare addirittura con una serie TV dedicata o un film: l’attore sta spingendo fortemente verso la realizzazione di una di queste idee e non mancherebbe molto per avere il via libera.

Come segnalato da Game Rant, si tratta di un easter egg segreto e che non verrà attivato sempre per tutti i giocatori di Far Cry 6, un fatto che rende questo ritrovamento sicuramente più curioso.

La citazione avviene durante una scena in cui Vaas si ritroverà dentro un grande hotel con ampi corridoi, una scena simile a quanto effettivamente visto sul teaser di Silent Hills.

Vaas Montenegro sembra essere a conoscenza di quel progetto, sottolineando le similitudini e domandandosi che fine abbia fatto:

«Questo mi ricorda quel gioco… un momento, quello con il trailer con… il corridoio? Che cosa c…o gli è capitato?»

Potete osservare voi stessi il divertente easter egg nella clip video catturata dall’utente YouTube sebanatic5000, che vi riportiamo di seguito:

La cancellazione di P.T. è chiaramente una ferita ancora aperta per tantissimi giocatori, ma evidentemente anche per molti sviluppatori: i giocatori certamente apprezzeranno questa piccola citazione, rimpiangendo che il progetto di Konami non sia potuto diventare qualcosa di più di una demo giocabile.

Proprio pochi mesi fa, P.T. ha ufficialmente festeggiato i suoi primi 7 anni: Hideo Kojima ha deciso di celebrarlo con una foto di repertorio scattata in Italia.