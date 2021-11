Vaas potrebbe tornare in una serie TV o un film, dopo il DLC di Far Cry 6

Vaas Montenegro è sicuramente uno dei personaggi più amati di sempre nella saga di Far Cry: il villain del terzo capitolo era infatti estremamente carismatico, al punto da lasciare i fan speranzosi di poterne scoprire di più.

Ubisoft ha avuto modo di rispondere ai desideri della propria community grazie al primo DLC di Far Cry 6, che ha reso possibile scoprire maggiormente alcuni dettagli sulle origini dell’iconico villain.

Purtroppo, Vaas: Follia ha però dimostrato di essere un DLC fondato sulla ripetitività e adatto soltanto ai fan del personaggio, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione.

L’iconico villain era comunque già apparso nel sesto capitolo grazie a un simpatico easter egg, scovato dai fan ancora prima dell’uscita ufficiale dell’avventura open world.

Adesso che però sono stati accontentati con nuovi contenuti dedicati a Vaas, i suoi fan vorrebbero continuare a vedere il personaggio interpretato da Michael Mando in nuove forme, per continuare a scoprire la «definizione di follia».

Ebbene, sembra che lo stesso attore si stia muovendo in prima persona perché ciò possa accadere: come riportato da Gaming Bible (via GamesRadar+), Michael Mando sta cercando fortemente di convincere Ubisoft a realizzare una serie TV o un film dedicati al personaggio.

Stando alle sue parole, sembrerebbe inoltre che i suoi sforzi stiano portando buoni frutti e che mancherebbe poco, provando anche a coinvolgere nomi importanti:

«Un paio di anni fa ho parlato con Ubisoft in Italia. Abbiamo bevuto del caffè e gli ho raccontato di un paio di idee che avevo per un film. Ed ho idee grandiose di cui ho già parlato con [il writer di Mortal Kombat] Greg Russo, che è davvero interessato al personaggio di Vaas e vorrebbe realizzarne un film. Ho parlato anche con alcuni writer di Breaking Bad e Better Call Saul, ed anche loro hanno mostrato molto interesse. Penso che se i fan lo volessero, potremmo darglielo, giusto? Credo che siamo davvero molto vicini, vedremo come andrà».

Insomma, Michael Mando sta facendo tutto ciò che è in suo potere per fare in modo che possa accadere un adattamento cinematografico o televisivo dedicato a Vaas Montenegro, ma potrebbe aver bisogno di un’ultima spinta dai fan per convincere Ubisoft.

Non resta che aspettare di vedere se i suoi sforzi saranno ripagati e se i fan saranno accontentati: è possibile che possa dipendere molto anche dai risultati ottenuti dal DLC, pur non avendo ricevuto alcun commento ufficiale dagli sviluppatori della saga.

In attesa di scoprire il suo futuro, è possibile entrare in prima persona nell’esperienza virtuale di Far Cry 3, come abbiamo avuto di raccontarvi nella nostra prova di Far Cry VR.