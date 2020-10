Fallout New Vegas compie 10 anni: Obsidian è davvero al lavoro su un sequel?

Oggi, 19 ottobre, non manca solamente un mese all’uscita di PS5: questo stesso giorno, dieci anni fa, usciva uno dei capitoli della saga di Fallout più amati in assoluto: Fallout New Vegas.

Sviluppato da una Obsidian Entertainment in stato di grazia – e pubblicato da Bethesda Softworks – il gioco uscì infatti nei negozi americani, per PlayStation 3, Xbox 360 e PC, il 19 ottobre 2020. A differenza degli altri episodi parliamo di un vero e proprio spin-off della saga madre, cronologicamente collocato tra gli eventi di Fallout 3 e Fallout 4.

La trama ci immerge nei dintorni della città Las Vegas – ora ribattezzata New Vegas – dopo lo scoppio della terribile guerra nucleare tra USA e Cina. Poco sotto, il trailer della Ultimate Edition:

Dopo l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, il team Obsidian è nuovamente “salito a bordo” sotto l’egida di Xbox, cosa questa che potrebbe significare una cosa e una soltanto, ossia che in futuro potremmo vedere un nuovo Fallout sviluppato proprio dalla software house in questione.

Ricorderete infatti il laconico tweet della casa di sviluppo, che rispondeva a un fan sui social circa la domanda se un giorno potremmo effettivamente sperare di ricevere un Fallout New Vegas 2.

L’unica risposta ricevuta al momento è una emoji che richiama un’alzata di spalle, quasi volesse dirci «e chi lo sa?» Una domanda a cui, purtroppo, al momento nessuno riesce a dare risposta.

L’unica cosa certa e che al momento in cui scriviamo Obsidian non ha ancora “fatto gli auguri” a New Vegas, cosa questa che ci suggerisce due opzioni: la prima è che non gli interessa farlo, oppure – cosa che ci auguriamo caldamente – non vogliono parlarne poiché sono effettivamente già al lavoro su qualcosa (e non vogliono lasciare che la community intuisca prima del tempo). Insomma, chi vivrà vedrà.

Ricordiamo che al momento la casa di sviluppo americana è al lavoro sul gioco di ruolo Avowed, un’avventura che ci porterà ad esplorare una nuova terra ricca di misteri e segreti.