Fallout 76, il film live-action dei fan è così bello da lasciare Bethesda «senza parole»

Dopo un lancio decisamente burrascoso, Fallout 76 si è ormai consolidato come uno dei progetti più importanti di Bethesda, riuscendo con successo a trasformare la saga post-apocalittica in un multiplayer online coinvolgente.

Lo spin-off online di Bethesda (che trovate a meno di 9 euro su Amazon) si è aggiornato continuamente, proponendo nuovi contenuti e storie avvincenti che, secondo alcuni fan, potrebbero essere adattate anche per un ambizioso film live-action.

In attesa di scoprire ulteriori novità ufficiali sulla serie di Amazon Prime dedicata alla saga, che proprio nelle scorse settimane ha svelato la prima foto ufficiale e un primo video teaser con la Nuka Cola, alcuni appassionati hanno deciso di portarsi avanti coi lavori, realizzando il concept trailer di come potrebbe essere un film live-action di Fallout 76.

Il lavoro di Brian Curtin è stato così impressionante da aver colpito perfino la stessa Bethesda, che ha prontamente ricondiviso il filmato sui propri canali social e confermato di essere rimasta «senza parole» (via IGN.com).

L’autore ha spiegato di essere più che consapevole che il lancio di Fallout 76 non è stato dei migliori, ma che ciò non toglie nulla a quello che definisce essere un mondo bellissimo e reso ancora più divertente dall’affrontare l’avventura insieme ai propri amici.

Una premessa importante per comprendere come mai abbia scelto proprio lo spin-off multiplayer per il suo progetto: il trailer live-action, che potete ammirare voi stessi di seguito, voleva riuscire a catturare quelle stesse identiche emozioni provate all’interno del gioco.

Nel video si possono ascoltare anche le voci di Roger Maxon, il fondatore della Confraternita d’Acciaio, così come quelle di Julie, la DJ che potrete incontrare all’interno di Fallout 76.

Il concept trailer è sicuramente molto affascinante e ben realizzato, riuscendo in breve tempo a catturare l’attenzione della community e anche quella degli stessi sviluppatori. Chissà che un giorno un lavoro simile non possa diventare realtà, magari non necessariamente per il capitolo multiplayer ma per portare davvero la saga di Bethesda sul grande schermo.

Se il trailer vi ha fatto venire voglia di esplorare questo amatissimo franchise, cogliamo l’occasione per ricordarvi di non lasciarvi scappare gli ultimi omaggi di Amazon Prime Gaming: tra i giochi gratis del mese di novembre c’è anche l’edizione completa di Fallout New Vegas.