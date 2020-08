Fall Guys: la stagione 2 sarà folle (e medievale)

Mediatonic ha presenziato alla Opening Night Live della Gamescom per svelare i primi dettagli della Stagione 2 del pazzo Fall Guys, il titolo che sembra un po’ Takeshi’s Castle e che sta facendo segnare record assoluti.

In questa nuova stagione troverete costumi e livelli di ispirazione medievale, tra torrette, castelli (o aspiranti tali), abiti da draghi, da cavalieri e da mago Merlino. A presentare il tutto c’è, ovviamente, un video che arriva dalla Opening NIght Live, e che vi proponiamo di seguito.

Vi ricordiamo che Fall Guys è ancora disponibile per gli abbonati PlayStation Plus, dove ha fatto segnare un record assoluto. Se siete abbastanza coraggiosi da sfidare i giocatori di tutto il mondo in sfide in cui dovete sfondare porte, salire su piattaforme da cui non dovete cadere e, essenzialmente, trionfare tra una follia e l’altra, vi raccomandiamo di unirvi alla sfida, come spiegato nella nostra recensione.