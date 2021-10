Facebook, WhatsApp e Instagram offline, scoppia teatrino videoludico su Twitter

Da ormai diverse ore, tutti i social network più frequentati del gigante Facebook Inc. risultano essere offline e irraggiungibili. In un solo schiocco di dita, insomma, la comunicazione su Facebook, WhatsApp e Instagram si è interrotta e, in una società iper-comunicativa come la nostra, moltissimi stanno correndo ai ripari – ossia su Twitter, che ha il peculiare talento di… non cadere, soprattutto.

I social network sono parte integrante anche della strategia comunicativa dei giganti dei videogiochi: sui social publisher e sviluppatori interagiscono con il loro pubblico, influencer chiacchierano di gaming con i loro follower e anche testate giornalistiche come questa dialogano quotidianamente con i loro lettori.

Molti social network sono offline, che ne dite di una seratina con le news di SpazioGames sul cellulare e un bel videogioco sulla tv?

Non sorprende, allora, che registrato il KO simultaneo delle piattaforme di Facebook, Twitter sia diventato subito terreno di conquista.

«Ciao letteralmente a tutti» ha scritto l’account ufficiale del social, conscio che il mondo intero si stava riversando sulle sue pagine per mantenersi connesso con gli altri. Il lato divertente è che a questo tweet ironico (a cui peraltro hanno replicato anche Instagram e WhatsApp con degli storditi «buon lunedì») hanno fatto seguito i messaggi di diverse compagnie di videogiochi.

La prima è Xbox, che è sempre estremamente attiva anche su Twitter. Il gigante di Redmond replica al tweet dell’account ufficiale di Twitter che diceva «i nostri veri amici erano già qui» da prima della caduta di Facebook, scrivendo un saluto sia con l’account generico che con quello di Game Pass, come a dire “non siamo come quegli occasionali appena arrivati!”.

👋 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 4, 2021

Il teatrino continua subito sotto, con una curiosa concentrazione di esponenti dei videogiochi, con l’account ufficiale di The Sims che si supera e, per far sapere ai fan di essere attivo anche su Twitter, scrive un inconfondibile «sul sul». E se conoscete la saga sapete già il perché.

sul sul 👋💚 — The Sims (@TheSims) October 4, 2021

Poco sotto, ecco Ubisoft che saluta con un secco «ciao», mentre Warner Bros. chiede che succede di interessante.

hi — Ubisoft (@Ubisoft) October 4, 2021

L’assembramento videoludico continua anche con l’account ufficiale di Diablo, di Activision Blizzard, che profetizza: «tu sei il prossimo».

Considerando che in questo momento stiamo riscontrando qualche difficoltà a caricare perfino Twitter, forse per il carico di utenti dagli altri social, è probabile che la profezia diventi realtà a breve.

Anche l’industria dei videogiochi, insomma, che si è abituata a parlare sempre di più con il consumatore finale, non è immune dalla messa in pausa dei più popolosi canali social.

Vedremo quante altre ore serviranno a Facebook Inc. per rimandare online le sue piattaforme. Nel frattempo, forse un po’ da anziani del gaming, noi ci sentiamo di consigliarvi di divertirvi con un buon vecchio videogioco.