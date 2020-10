Fable III compie 10 anni: ma a che punto è il nuovo capitolo?

Era il 26 ottobre 2010 e sulla vecchia e indimenticata Xbox 360 vedeva la luce Fable III, terzo capitolo ufficiale della celebre saga fantasy di action RPG nata sulla prima Xbox.

Creato da Lionhead Studios e pubblicato da Microsoft Game Studios, il gioco era il sequel diretto del secondo episodio, ambientato a ben 50 anni di distanza dalle vicende raccontate nel capitolo precedente. La terra di Albion è ora martoriata dal nuovo re, Logan. Starà al nostro eroe (o eroina) mettere le cose a posto, ancora una volta.

Poco sotto, il tweet ufficiale di Xbox UK che festeggia (a modo) suo l’anniversario del gioco:

{__/}

( • . •)

/ > 🍫 Happy 10th Birthday @Fable III, here's a birthday gift pic.twitter.com/dRA77S8MP0 — Xbox UK (@xboxuk) October 26, 2020

Il gioco ottenne un buon successo da parte di critica e pubblico, sebbene di lì a poco la serie naufragò senza mai donare alla community un quarto episodio ufficiale (se si è esclude lo spin-off Fable: The Journey).

L’ultimo capitolo del franchise, Fable Legends, è stato infatti un free-to-play multiplayer coop il cui sviluppo è stato bruscamente interrotto prima che il titolo potesse uscire dalla fase beta.

A che punto è il nuovo Fable su Xbox Series X?

Al momento in cui scriviamo, le informazioni sul nuovo Fable sono decisamente scarse, se non che il prossimo capitolo fungerà da vero e proprio riavvio della serie ruolistica fantasy di Microsoft (come del resto è stato annunciato lo scorso mese di luglio).

Il prossimo capitolo è infatti in sviluppo presso un secondo team di Playground Games (noto per la serie Forza Horizon), tanto che stando alle ultime indiscrezioni sembra che Turn 10 Studios – responsabili di Forza Motorsport – avrebbero deciso di aiutare i colleghi inglesi nello sviluppo del nuovo Fable.

Ma non solo: sempre alcuni mesi fa, era emersa la voce che il nuovo progetto avrebbe potuto essere un MMO, vale a dire un gioco di ruolo multigiocatore online sulla falsariga di The Elder Scrolls Online, notizia poi smentita. Si tratterà quasi certamente di un RPG d’azione, esattamente come i suoi predecessori (ed è cosa buona e giusta).

Certo è vero anche che Matt Booty, a capo di Xbox Game Studios, ha confermato (via Gaming Bolt) che sviluppare un nuovo Fable è come realizzare un nuovo Star Wars, dato che sarà assolutamente necessario fornire un equilibrio tra gli elementi che gli appassionati vogliono vedere e le novità da introdurre giocoforza, in modo da far fare un deciso passo avanti al franchise.

La speranza, quindi, è che con l’arrivo di Xbox Series X (attesa il prossimo 10 novembre), Microsoft inizi finalmente a svelare le prime informazioni ufficiali sul nuovo Fable: dopotutto, i tempi sono maturi per far sì che i giocatori mettano le mani su un capitolo ex novo, specie dopo tutti questi anni di attesa.