F1 2020 Seventy Edition al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Siete appassionati del mondo della Formula 1 e stavate attendendo il momento giusto per mettere le mani sull’ultimo F1 2020? Bene, potete smettere di aspettare, dato che F1 2020 Seventy Edition è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon!

F1 2020 Seventy Edition consente di creare per la prima volta il vostro team F1 gareggiando insieme a team e piloti ufficiali. In alternativa, potrete anche sfidare i vostri amici con il nuovo split-screen sfruttando le opzioni di gara casuali per corse più rilassate. La Seventy Edition celebra i 70 anni della Formula 1 ed offre diversi contenuti in-game esclusivi di personalizzazione (livrea per auto, celebrazione sul podio, casco, tuta da gara, guanti, scarpe, badge giocatore).

Il gioco è accompagnato da nuovi menu e assist semplificati che consentono ai piloti di trascorrere più tempo a gareggiare e meno tempo sulla ghiaia. I miglioramenti in pista includono l’attivazione dell’ERS, che, come nella vita reale, si attiva premendo un pulsante e l’introduzione del retrovisore virtuale. Dopo il successo della scorsa stagione, F2 ritorna con opzioni a tre gare, metà e piena stagione. L’aggiornamento della stagione F2 2020 verrà aggiunto prossimamente come download digitale gratuito.

Nella nostra recensione del titolo avevamo affermato che «F1 2020 è la naturale conseguenza della serie. Senza innovare, offre nuovi contenuti e dettagli per rendere l’esperienza di gioco quanto più completa possibile. La nuova modalità carriera Team espande quella pilota offrendo inedite prospettive di gioco, che in pista, nei meccanismi R&D e nella gestione della stampa e della fama, però, rimangono inalterate.»

F2 2020 Seventy Edition è ora disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon: soli 19,99€ contro i 49,99€ richiesti regolarmente per l’acquisto. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarvi a casa un gioco disponibile davvero da pochissimo.

