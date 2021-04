Euronics Sconto e Doppio Sconto IVA: tanti prodotti tech a prezzi imperdibili!

La nota catena Euronics ha lanciato l’interessante promozione “Sconto & Doppio Sconto IVA” che permette di acquistare tantissimi prodotti a prezzi imperdibili fino al 28 aprile! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare il PC desktop gaming HP Pavilion Gaming TG01-1035NL, che potete portarvi a casa a soli 1.089€, rispetto ai 1.329€ di listino, risparmiando quindi ben 240€. Il dispositivo, che vi permetterà di giocare alla grande anche ai titoli più moderni, è animato al processore Intel Core i7-10700F, accompagnato da 8GB di RAM e un SSD da 512GB.

La scheda grafica a bordo è un’ottima NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di memoria GDDR6 dedicata. Grazie allo standard ATX, inoltre, sarà possibile effettuare diversi upgrade a seconda delle proprie necessità, consentendo quindi di aggiungere RAM o cambiare CPU o scheda video senza problemi. Il PC desktop gaming HP Pavilion Gaming TG01-1035NL racchiude tutti i suoi componenti all’interno di un elegante tower dal design compatto con luci LED personalizzabili, così da donare un tocco di colore alla vostra postazione.

I prezzi proposti da Euronics sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Sconto & Doppio Sconto IVA” trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

