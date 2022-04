EPOS H3Pro Hybrid | Recensione – Le cuffie perfette per i gamer multipiattaforma

EPOS è un brand che abbiamo già trattato sulle nostre pagine e che punta a offrire prodotti di qualità per i videogiocatori, soprattutto in ambito eSport. Qualche mese fa vi abbiamo parlato delle cuffie H3 Hybrid e H6 Pro, in grado di dare grandi soddisfazioni ai loro possessori, e, nonostante l’headset H3 Hybrid sia già di per sé un prodotto sicuramente riuscito, EPOS ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella proponendo la variante H3Pro Hybrid, che, come dice il nome stesso, costituisce una versione aggiornata della precedente e offre alcune feature aggiuntive interessanti.

Le cuffie EPOS H3Pro Hybrid sono disponibili in tre diverse colorazioni (nere, bianche e verdi) e hanno un prezzo di listino di 279€ (le potete acquistare anche su Amazon).

Sicuramente il loro costo è piuttosto sostenuto rispetto alla media, ma sarà giustificato anche dalle prestazioni? Nel corso degli ultimi giorni abbiamo avuto modo di metterle alla prova, rimanendo piuttosto appagati, sebbene non si tratti di un headset privo di difetti.

La colorazione verde-oro è davvero molto bella

Design

La confezione delle EPOS H3Pro Hybrid è molto simile a quella della variante “non Pro”, quindi molto curata e in grado sin da subito di far risaltare l’aspetto premium dell’articolo. All’interno, oltre alle cuffie, sono presenti, contenuti in una pratica scatola cartonata, diversi manualetti e tutti i cavi che vi servono per collegarle ai dispositivi più disparati. Infatti, troviamo un cavo da USB Type-A a USB Type-C per il collegamento al PC e la ricarica, un cavo con jack audio da 3,5 mm, una prolunga USB Type-A e un dongle USB wireless 2,4GHz.

Così come le H3 Hybrid, le H3Pro Hybrid sono pensate per offrire una compatibilità assoluta con qualsiasi dispositivo (dallo smartphone alle console e al PC), sia tramite wireless che via cavo, offrendo una versatilità praticamente impareggiabile. Già dalla dotazione di accessori notiamo la prima differenza rispetto alle H3 Hybrid, vale a dire la presenza di un dongle USB (utilizzabile con PC, PS4 e PS5) che permette la trasmissione di un segnale di alta qualità e praticamente privo di lag, sicuramente più efficiente rispetto al Bluetooth 5.2.

Dal punto di vista estetico, la versione in colorazione verde con parti dorate da noi testata è indubbiamente accattivante ma allo stesso tempo elegante, in grado di integrarsi alla perfezione con qualsiasi setup (ovviamente, le varianti bianca e nera sono un po’ più “classiche” da questo punto di vista). La qualità costruttiva, sebbene in gran parte in plastica, è di buon livello e restituisce una sensazione di solidità ottimale.

Vediamo le cuffie da diverse angolazioni

A dare rigidità alla struttura ci pensa l’archetto regolabile in metallo, con un’imbottitura nella parte a contatto con la testa per la massima comodità, mentre i copri padiglioni in memory foam, ricoperti in finta pelle nella parte esterna e in tessuto in quella interna, forniscono un ottimo comfort, nonché un buon compromesso tra traspirabilità e isolamento acustico passivo.

EPOS afferma che, grazie al design closed-back e over-ear delle H3Pro Hybrid, è possibile godere già di una diminuzione di circa 30 dB solamente indossandole. Nonostante personalmente non abbiamo avuto problemi di sorta anche dopo svariate ore di utilizzo, segnaliamo che i padiglioni sono un po’ più piccoli rispetto ad altri modelli, quindi potrebbero non essere adatti a tutti i tipi di orecchie, soprattutto se si portano anche gli occhiali.

Sul padiglione sinistro sono presenti il connettore di ingresso per il jack da 3,5mm, una porta USB Type-C per il collegamento a PC o altri dispositivi, il pulsante di accensione, un LED che si illumina in fase di accensione, spegnimento o accoppiamento Bluetooth, e il microfono rimovibile; mentre su quello sinistro trovano posto un pulsante multifunzione (che può essere impiegato per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth, rispondere a una chiamata e altro ancora), una pratica rotellina che consente di regolare il livello del volume e, novità rispetto alle H3 Hybrid, un interruttore che consente di attivare o meno la funzionalità ANC (Active Noise Cancellation).

Il peso delle H3Pro Hybrid è di circa 300 grammi; quindi, sono molto leggere e difficilmente le sentirete premere eccessivamente sulla vostro testa una volta indossate.

Di seguito, trovare un riassunto della caratteristiche tecniche del prodotto:

Dimensioni: 226x237x95 mm

226x237x95 mm Peso: 308 grammi / 288 grammi (senza microfono)

308 grammi / 288 grammi (senza microfono) Lunghezza cavo di ricarica: 2 metri

2 metri Driver cuffie: 40 mm

40 mm Magnete: Neodimio

Neodimio Risposta in frequenza: da 20Hz a 20KHz

da 20Hz a 20KHz Materiale imbottiture orecchie e testa: Similpelle con memory foam

Similpelle con memory foam Microfono: bidirezionale, risposta in frequenza da 100 a 7.500 Hz (rimovibile) – omnidirezionale (integrato)

bidirezionale, risposta in frequenza da 100 a 7.500 Hz (rimovibile) – omnidirezionale (integrato) Connessioni: USB, jack audio da 3,5 mm, Bluetooth 5.2, Wireless (con dongle)

Software

Le cuffie EPOS H3Pro Hybrid si appoggiano al software proprietario EPOS Gaming Suite per la loro configurazione. Il programma, disponibile esclusivamente per PC, e al momento privo della lingua italiana, funziona solo quando l’headset viene collegato tramite cavo USB o dongle.

A livello strutturale, il software è composto da tre schermate principali: una dedicata alla riproduzione, nella quale è possibile personalizzare l’equalizzazione (nonché attivare il Surround Virtuale 7.1); una relativa al microfono (dove è possibile però anche modificare il grado di ANC desiderato) e, infine, l’ultima consente di aggiornare il firmware, nonché cambiare il comportamento dello “Smart Button” presente sul padiglione sinistro (come l’attivazione immediata dell’effetto surround o il cambio di preset).

Il software EPOS Gaming Suite è molto semplice

Prova d’ascolto

Come di consueto, abbiamo messo alla prova le cuffie gaming H3Pro Hybrid con vari videogiochi presenti in commercio, passando dalle ambientazioni ricche di atmosfera e dove è molto importante l’audio posizionale come Resident Evil Village alle corse a folle velocità di Forza Horizon 5, senza dimenticare sparatutto come Halo: Infinite.

La qualità offerta è sicuramente di ottimo livello, con una riproduzione accurata delle varie frequenze per un suono complessivo davvero equilibrato. Anche per guardare film e serie TV, o ascoltare brani musicali, le H3Pro Hybrid sapranno darvi grandi soddisfazioni.

La funzionalità di cancellazione attiva del rumore (Active Noise Cancellation) è sicuramente un’aggiunta gradita a un headset pensato per i videogiocatori, sebbene la sua implementazione, in questo caso, sia piuttosto limitata. Infatti, il sistema si occupa principalmente di abbattere soprattutto le basse frequenze; di conseguenza, non aspettatevi che attivandolo vi troverete in un totale silenzio, ma sicuramente riuscirete a eliminare, ad esempio, il rumore delle ventole.

Il microfono rimovibile bidirezionale riesce a catturare molto bene la voce, sebbene tenda anche a registrare altri rumori circostanti, come quello dovuto alla pressione dei tasti sulla tastiera.

Per disattivarlo basta alzare la sua asticella, mentre, se volte toglierlo in maniera definitiva, non dovrete far altro che estrarlo (il collegamento è magnetico) e applicare l’apposito tappo incluso in confezione, sia per proteggere i tre connettori che per rendere il prodotto più piacevole esteticamente.

Come vi abbiamo detto in precedenza, le cuffie EPOS H3Pro Hybrid dispongono anche di un microfono integrato omnidirezionale, sebbene di minore qualità rispetto a quello dedicato e più indicato per le chiamate via Bluetooth.

La poliedricità delle H3Pro Hybrid rimane sicuramente un grosso punto a favore, consentendo la connessione anche simultanea di più dispositivi. In particolare, piuttosto utile, per gli utenti Nintendo Switch, resta la possibilità di collegarsi alla console tramite jack audio e allo stesso tempo sfruttare il Bluetooth per avere la chat vocale sia tramite l’app ufficiale Nintendo Switch Online che via Discord per parlare con tutti i vostri amici. In questo caso, il volume del gioco potrà essere controllato direttamente dalla rotella presente sul padiglione destro, mentre quello della chat dall’applicazione che sta trasmettendo via wireless.

Ottima anche la durata della batteria. Infatti, si parla di ben 38 ore con una singola ricarica via Bluetooth, che scendono a 22 con ANC attivo, ma anche con le altre combinazioni l’autonomia è sempre molto alta (ad esempio, con il dongle si arriva a 29 ore che diminuiscono a 18,5 con ANC attivo). Purtroppo, anche collegando le cuffie in modalità completamente wired (ovvero via cavo), la batteria continuerà ad essere utilizzata (a meno che non si utilizzi il cavo USB-C che consente anche la ricarica).

Le EPOS H3Pro Hybrid mantengono fede al loro nome, proponendo una versione migliorata delle H3 Hybrid che ne conserva tutti i pregi aggiungendo ulteriori due innegabili vantaggi (dongle USB per una connessione senza fili più efficiente e la possibilità di attivare una riduzione attiva dei rumori), ma restano ugualmente i (pochi) difetti riscontrati in precedenza, vale a dire lo scaricamento della batteria integrata anche in caso di collegamento con jack audio da 3,5 mm e il prezzo, ora ancora più alto.

In ogni caso, si tratta di un prodotto assolutamente consigliato a tutti coloro che desiderano un headset molto versatile da usare con tutti i propri dispositivi elettronici.