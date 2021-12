EPOS H3 Hybrid | Recensione – L’headset gaming versatile

EPOS è una brand che fonde l’esperienza del gigante danese Demant Group e della nota Sennheiser, tra le migliori aziende produttrici di periferiche audio, per fornire agli utenti dei dispositivi adatti al gaming, soprattutto in ambito eSports. Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di testare le nuove cuffie EPOS H3 Hybrid, che, come lascia intuire il loro stesso nome, prendono come base le precedenti H3 per offrire un’esperienza completa a 360°, rendendole davvero versatili e sempre pronte per essere utilizzate con qualsiasi dispositivo abbiate a disposizione nella vostra abitazione, a partire dal PC per passare a console, smartphone e tablet.

Le EPOS H3 Hybrid sono disponibili in due diverse colorazioni (noi abbiamo avuto a disposizione quelle bianche) e, sin dalla confezione, molto curata e con le varie caratteristiche del prodotto ben in vista, appare sin da subito evidente che si tratta di un prodotto “premium”. All’interno della scatola trovano posto, oltre alle cuffie stesse, anche i vari manualetti e un paio di cavi (uno da USB Type-A a USB Type-C da 2 metri e l’altro con un classico jack da 3,5mm da 1,5 metri).

Design

Rimuovendo dalla confezione le EPOS H3 Hybrid si può subito notare la loro buona qualità costruttiva. Nonostante i padiglioni e il microfono siano realizzati in plastica, l‘archetto è in metallo e dona la giusta rigidità alla struttura, fornendo ugualmente una discreta flessibilità. Il comfort è assicurato, oltre che dalla fascia imbottita presente sull’archetto, anche da copri padiglioni in memory foam ricoperti in simil-pelle nella parte interna, mentre la sezione a contatto con le vostre orecchie è in tessuto. Questa combinazione fornisce un ottimo compromesso tra isolamento passivo e traspirazione. Dal punto di vista del design vero e proprio, le EPOS H3 Hybrid, pur essendo indirizzate a un pubblico di videogiocatori, sono piuttosto sobrie e eleganti e non troverete alcuna, talvolta eccessiva, illuminazione RGB che va molto di moda in altri prodotti analoghi.

Sul padiglione sinistro sono presenti il connettore di ingresso per il jack da 3,5mm, una porta USB Type-C per il collegamento a PC o altri dispositivi, il pulsante di accensione, un LED che si illumina in fase di accensione, spegnimento o accoppiamento Bluetooth, e il microfono rimovibile, mentre su quello sinistro trovano posto un pulsante multifunzione (che può essere impiegato per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth, rispondere a una chiamata e altro ancora) e una pratica rotellina che consente di regolare il livello del volume.

Per quanto riguarda la trasportabilità, le EPOS H3 Hybrid non sono equipaggiate con padiglioni ruotabili completamente per renderli paralleli ad un piano e questo causa un maggiore ingombro, sebbene si parli ugualmente di un prodotto dalle dimensioni piuttosto contenute. Anche il peso, pari a circa 300 grammi, consente di spostarle facilmente e, letteralmente, non sentirvele in testa una volta indossate.

Software

Le cuffie EPOS H3 Hybrid si affidano al software EPOS Gaming Suite per la loro configurazione e personalizzazione (esclusivamente su PC). Tuttavia, il programma funziona solo quando l’headset viene collegato tramite il cavo USB. EPOS Gaming Suite è costituito da tre schermate principali: una dedicata all’equalizzazione (sono disponibili anche alcuni preset) e l’attivazione dell’effetto di surround virtuale 7.1, una indirizzata alle opzioni del microfono e nell’ultima, infine, è possibile effettuare l’aggiornamento sia del software che del firmware dell’headset, nonché assegnare un diverso compito al pulsante multifunzione presente sul padiglione sinistro (come l’attivazione immediata dell’effetto surround o il cambio di preset).

Di seguito, trovare un riassunto della caratteristiche tecniche del prodotto:

Dimensioni: 90x183x176 mm

90x183x176 mm Altezza: 176mm

176mm Peso: 298 grammi

298 grammi Lunghezza cavo di ricarica: 2 metri

2 metri Driver cuffie: 40 mm

40 mm Magnete: Neodimio

Neodimio Risposta in frequenza: da 20Hz a 20KHz

da 20Hz a 20KHz Materiale imbottiture orecchie e testa: Similpelle con memory foam

Similpelle con memory foam Microfono: bidirezionale (rimovibile) – omnidirezionale (integrato)

bidirezionale (rimovibile) – omnidirezionale (integrato) Connessioni: USB, jack audio da 3,5 mm, Bluetooth 5.2

Prova d’ascolto

Abbiamo messo alla prova le EPOS H3 Hybrid con diversi videogiochi presenti in commercio, da racing game frenetici come il recente Forza Horizon 5 a titoli che puntano maggiormente sull’immersione l’atmosfera, come Resident Evil Village, senza ovviamente dimenticare gli sparatutto competitivi come Call Of Duty: Vanguard, riscontrando una buona riproduzione delle varie tonalità, da quelle basse a quelle alte, per un suono piuttosto equilibrato. Lasciando un attimo da parte l’ambito gaming, confermiamo inoltre le ottime performance anche in campo cinematografico e musicale.

Il microfono svolge piuttosto bene il suo lavoro, sebbene abbiamo notato che tende un po’ a catturare anche altri rumori oltre alla sola voce (tipo il clic del mouse o il suono prodotto dalla digitazione sulla tastiera), che vengono riprodotti in cuffia tramite un leggero ritorno. Basta alzare l’asta del microfono per disattivarlo (la conferma viene data da un “click” ben udibile) ed è rimovibile, in quanto si collega in maniera magnetica al padiglione sinistro delle cuffie. In confezione viene anche fornito un pratico tappo per coprire la sezione liberata dalla rimozione del microfono per rendere il prodotto più gradevole esteticamente ed evitare eventuali danni ai tre connettori. In ogni caso, le cuffie EPOS H3 Hybrid dispongono anche di un microfono integrato, sebbene di minore qualità rispetto a quello dedicato.

Una delle caratteristiche più importanti di questo headset, come evidenziato anche dalla dicitura “Hybrid” presente nel suo stesso nome, è la possibilità di essere collegato a vari sorgenti contemporaneamente, sfruttando il collegamento USB, Bluetooth e jack da 3,5mm. Ad esempio, se state giocando con la Nintendo Switch, potrete collegarvi alla console tramite jack e allo stesso tempo sfruttare il Bluetooth per avere la chat vocale sia tramite l’app ufficiale Nintendo Switch Online che via Discord per parlare con tutti i vostri amici. In questo caso, il volume del gioco potrà essere controllato direttamente dalla rotellina presente sul padiglione destro, mentre quello della chat dall’applicazione (o dispositivo) che sta trasmettendo in maniera wireless. Un altro punto di forza di questo prodotto, infine, è dato dall’elevata durata della sua batteria. Infatti, si parla di ben 37 ore con una singola ricarica via Bluetooth, che scendono a 24 ore nel caso si utilizzi il cavo jack da 3,5 e a 19 ore con entrambi i collegamenti attivi contemporaneamente. Ovviamente, tramite USB, invece, il dispositivo si ricaricherà durante l’utilizzo.

Nonostante le sue innegabili qualità, le cuffie EPOS H3 Hybrid non sono, purtroppo, prive di difetti. Il primo è già stato evidenziato in precedenza e riguarda il consumo di batteria anche in modalità wired, il che costringe a ricaricare l’headset anche quando non si sfrutta la connettività Bluetooth. Il secondo, questo più soggettivo, dipende dalla conformazione del vostro cranio e delle orecchie. I padiglioni, sebbene siano decisamente comodi, sono over ear, ma offrono uno spazio interno leggermente inferiore alla media. Sebbene noi ci siamo trovati decisamente bene anche durante lunghe sessioni di lavoro/gaming, va tenuto in considerazione che l’headset potrebbe non adattarsi al meglio a tutti i tipi di utente.

Infine, segnaliamo che il prezzo è un po’ alto rispetto alla media. Le cuffie EPOS H3 Hybrid vengono proposte a 179€, una cifra indubbiamente che le posiziona nella fascia alta del mercato, ma che viene giustificata dalla loro poliedricità. La possibilità di poterle usarle con praticamente qualsiasi piattaforma esistente sicuramente costituisce un vantaggio non da poco.