Epic Games Store: tre nuovi giochi gratuiti, ecco come averli

Epic Games Store ha reso disponibile ben tre giochi gratuiti oggi, contro soltanto uno che era stato rivelato avrebbe fatto parte della sua lineup settimanale.

Il titolo confermato è Stick It to the Man!, mentre gli altri due sono una sorpresa che siamo certi vi farà molto piacere.

Si tratta di Football Manager 2020, ultimo gestionale di Sports Interactive, e Watch Dogs 2, secondo capitolo della serie open world a base di hacking di Ubisoft.

Un ottimo modo per recuperare l’ultimo episodio del franchise prima dell’uscita ad ottobre di Watch Dogs Legion, che vi abbiamo raccontato in anteprima dopo averci giocato diverse ore.

Tutti e tre i giochi saranno riscattabili senza alcun costo fino al 24 settembre alle ore 17:00, e rimarranno nella vostra libreria su Epic Games Store per sempre.

Dalla prossima settimana la stessa sorte toccherà ad un’altra produzione molto amata dai giocatori PC, ovvero RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition.

La scorsa settimana era invece toccata a Railway Empire e Where Water Tastes Like Wine, che speriamo non vi siate persi.

Come riscattare i giochi gratis su Epic Games Store

Questi i pochi passaggi che vi serviranno per riscattare i giochi gratis su Epic Games Store, che vi ricordiamo è disponibile solo su PC:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.