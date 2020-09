Epic Games Store, altri due giochi gratis: ecco come averli

Immancabilmente, anche questo giovedì Epic Games Store ha rinnovato la sua proposta di videogiochi gratis che offre ai suoi utenti. Salutate le proposte della scorsa settimana, è tempo di altri due titoli selezionati, che rimarranno disponibili fino alle ore 17.00 del 17 settembre prossimo.

Il primo gioco gratis della settimana è Railway Empire. Normalmente venduto a 29,99€, questo titolo di Gaming Minds Studios e Kalypso Media vi consente di mettervi a creare una vostra articolata rete ferroviaria, sbizzarrendovi con oltre quaranta treni diversi riprodotti nei minimi dettagli, con stazioni varie da costruire e con un’esperienza che strizza decisamente l’occhio agli amanti di binari e sferragliamenti.

L’altro gioco gratis è invece Where Water Tastes Like Wine: parliamo di un’avventura narrativa di Dim Bulb Games e pubblicata da Good Shepherd Entertainment, in cui dovrete affrontare viaggi e una sfida per sopravvivere nel periodo della Grande Depressione statunitense. Il gioco è normalmente venduto al prezzo di 19,99€.

Come avere i giochi gratis da Epic Games Store

Per riscattare questi giochi non è necessario avere nessun abbonamento attivo. Vi basta, semplicemente, avere un vostro account registrato su Epic Games Store e seguire la procedura che vi indichiamo di seguito.

Per riscattare i giochi gratis su Epic Games Store dovete semplicemente accedere alla pagina dedicata. Una volta fatto, e fatto login con il vostro profilo (potete crearne uno gratuitamente), provvedete a premere sul tasto “ottieni”. La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.