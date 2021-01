Star Wars Battlefront II gratis, ecco quando e come averlo

Epic Games Store continua ad elargire giochi gratis per gli utenti su PC, che possono riscattarli e tenerli per sempre senza costi aggiuntivi, caso più unico che raro, legati ad un abbonamento.

L’ultimo arrivato è Star Wars Battlefront II, che si appresta ad unirsi alla squadra dei titoli gratuiti dello store dei creatori di Fortnite nel giro di una settimana.

Lo shooter di DICE ed Electronic Arts, per la prima volta con una campagna single-player curata da Motive Studios, sarà infatti disponibile dalle ore 17:00 del prossimo giovedì 14 gennaio sul negozio online di Epic.

La versione in dirittura d’arrivo su Epic Games Store è la cosiddetta Celebration Edition lanciata nel 2019 a ridosso dell’uscita di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker al cinema.

Ecco cosa comprende:

Con due anni di aggiornamenti di gioco gratuiti inclusi, i giocatori avranno accesso immediato alle nuove modalità Co-Op online, grandi battaglie offline contro i nemici dell’IA in Instant Action e un braccio di ferro in multiplayer tra superfici planetarie e enormi navi in Capital Supremacy. Inoltre, questa edizione include oltre 150 Apparizioni, tra le quali sei Legendary Hero, skin di personalizzazione basate sui film, oltre 100 Hero Trooper Emote e Voice Lines e più di 70 Trooper Victory Pose fin dall’inizio del gioco. Inoltre è incluso l’accesso istantaneo a ogni Hero Appearence, Trooper Appearence, Emote, Voice Line e Victory Pose che possono essere sbloccati con la valuta di gioco.

Per tutti i dettagli sul gioco, vi lasciamo al comunicato ufficiale rilanciato al momento del reveal di Star Wars Battlefront II Celebration Edition.

Quanto Epic Games Store, invece, fino ad allora potrete portarvi a casa un altro gioco gratis: ecco di quale si tratta.

Come scaricare i giochi gratis su Epic Games Store

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.