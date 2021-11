Epic Games Store ha appena aggiunto oltre 1200 giochi gratis (che ci crediate o no)

Epic Games Store continua a sfornare novità settimana dopo settimana, annunciando infatti i nuovi giochi gratis che entrano a far parte del catalogo rivolto agli utenti.

In maniera piuttosto differente da quanto visto ad esempio con Xbox Game Pass, non vi servirà infatti alcun abbonamento per accedervi, dato che vi basterà avere un account Epic Games valido e funzionante.

L’iniziativa va ormai avanti sin dal lontano 2018, proponendo di fatto ai giocatori e all’utenza PC un servizio ormai rodato (e consolidato).

Del resto, questa settimana sono stati annunciati i nuovi giochi gratis, che si potranno scaricare dal 2 dicembre al 9 dicembre, a cui ora si aggiunge una novità davvero molto interessante.

Come riportato anche da Games Industry, da ora è infatti possibile aggiungere alla lista anche Antstream Arcade, un servizio dedicato al retrogaming che consente di giocare a grandi classici (emulati attraverso un sistema di cloud gaming).

Parliamo di pietre miliari come Pac-Man, Space Invaders, Galaga, Bubble Bobble e Centipede, oltre a grandi classici come Mortal Kombat, Earthworm Jim, Super Star Wars o Ikari Warriors (insomma, la varietà non manca di certo).

Antstream Arcade può infatti vantare oltre 1200 titoli del passato, ed è in ogni caso disponibile su PC Mac, Android, Linux, Nvidia Shield e Amazon Fire. Approfittatene, quindi, se non disprezzate di provare con mano qualche vecchia gloria del passato.

Il servizio è in ogni caso offerto in maniera totalmente gratuita nel caso si scelga di optare per la presenza di brevi annunci pubblicitari, oppure è possibile approfittare di un abbonamento premium al costo di 9,99 dollari.

