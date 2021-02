Ratchet & Clank Rift Apart in uscita? Esclusiva PS5 classificata

Ratchet & Clank Rift Apart è stato finalmente classificato presso l’organo taiwanese preposto, il che lascia presagire un’uscita imminente su PS5.

L’action platform 3D di Insomniac Games è ufficialmente previsto nella finestra di lancio della console next-gen.

Tuttavia, siamo ormai a febbraio e, dopo un lungo silenzio avviato in seguito all’ultima presentazione alla Gamescom Opening Night Live dello scorso anno, le speranze per un day one fissato ai primi mesi del 2021 erano state pressoché abbandonate.

Il fatto che sia già arrivato il giudizio dell’ente di Taiwan fa ben sperare, al contrario, circa la possibilità che manchi molto poco al lancio.

Secondo la documentazione aggiornata del sito ufficiale dell’associazione, Ratchet & Clank Rift Apart sarà munito anche di un’edizione Digital Deluxe, come da prassi per le produzioni PlayStation.

L’ultimo riferimento alle tempistiche per la distribuzione del gioco risalgono ad un trailer, poi corretto, di Sony, in cui si parlava – evidentemente in maniera corretta – della prima metà del 2021.

A quanto pare, diversamente da alcune altre uscite (come God of War Ragnarok, per cui Sony è sembrata più possibilista), il titolo non verrà lanciato anche su PS4.

Questo principalmente perché l’SSD è stato tenuto alla base delle scelte di design del gioco, che permetterà di passare da una dimensione all’altra senza caricamento.