Epic Games Store, ecco il nuovo gioco gratis (e ce n’è uno bonus)

Epic Games Store ha reso disponibile il gioco gratuito promesso pochi giorni fa e al contempo svelato quello in arrivo per la prossima settimana, come prevede la liturgia del giovedì alle ore 17:00.

Il titolo annunciato la scorsa settimana è riscattabile da oggi fino all’11 febbraio, ed è come previsto For The King.

A sorpresa, è stato fornito un altro gioco gratuito questa settimana in aggiunta a quello atteso: si tratta di Metro Last Light Redux.

Come vi abbiamo rivelato in un recente riassuntone dell’iniziativa dal 2018 ad oggi, per For The King non è la prima apparizione nelle rotazioni dei giochi gratuiti.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un «mix di strategia, combattimento a turni ed elementi roguelike» come lo descrive il team di sviluppo di IronOak Games.

Metro Last Light Redux non ha bisogno di presentazioni: anch’esso alla seconda apparizione nelle rotazioni dei titoli gratuiti, è il sequel di Metro 2033, un first-person shooter post-apocalittico dal piglio horror ambientato nella metro di Mosca.

La strategia dei giochi gratis è stata confermata da Epic Games Store soltanto pochi giorni fa, segno che l’impatto sui numeri del negozio online – quelli del 2020 sono stati appena rivelati – sta risultando positivo.

La novità di questa settimana sarà invece disponibile dall’11 febbraio, quando prenderà il posto di quella attuale, e resterà riscattabile fino al 18 febbraio.

Si tratta di Halcyon 6 Lightspeed Edition.

Versione completa di tutto gli update e i DLC, Halcyon 6 Lightspeed Edition è «un GDR strategico retrò ambientato nello spazio che ti permette di costruire la tua base e che offre combattimenti tattici capillari, gestione dell’equipaggio e una narrativa promettente».

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.