Epic Games Store, ecco i nuovi giochi gratis: c’è un acclamato horror

Epic Games Store ha lanciato quest’oggi come da tradizione i nuovi giochi gratis settimanali offerti ogni giovedì.

I titoli di questa settimana – che potranno essere riscattati fino al 5 novembre – sono due e sono già scaricabili con un’ora di anticipo rispetto al solito (di norma escono alle 17:00):

Blair Witch è un horror psicologico narrativo giocato in prima persona e ispirato al mondo cinematografico di Blair Witch, dai creatori della serie Layers of Fear.

Amato e acclamato dalla critica, il videogioco dei Ghostbusters è tornato rimasterizzato per Epic Games Store da Mad Dog Games e Saber Interactive.

Il gioco gratuito in arrivo la prossima settimana sarà invece Wargame: Red Dragon, che rimarrà riscattabile senza alcun costo fino al 12 novembre.

Questi giochi dalle tinte horror sono accompagnati dai saldi di Halloween, che portano in dote sconti su una parte sostanziosa della libreria di Epic Games Store.

Per riscattare questi giochi non è necessario avere nessun abbonamento attivo. Vi basta, semplicemente, avere un vostro account registrato su Epic Games Store e seguire la procedura che vi indichiamo di seguito.

Per riscattare i giochi gratis su Epic Games Store dovete semplicemente accedere alla pagina dedicata. Una volta fatto, e fatto login con il vostro profilo (potete crearne uno gratuitamente), provvedete a premere sul tasto “ottieni”.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.