Epic Games Store, disponibili i due giochi gratis di oggi

Oggi, 28 aprile 2022, due nuovi giochi gratuiti saranno disponibili via Epic Games Store, scaricabili come ogni settimana senza alcun costo aggiuntivo.

Rispetto a servizi come Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon) o PlayStation Plus, non dovrete essere in possesso di nessun abbonamento per accedere al catalogo di giochi.

Basterà infatti essere in possesso di un account Epic, loggarvi e scaricare ciò che volete, proprio come accaduto con la doppietta della scorsa settimana.

Dalle 17 ora italiana, per tutti gli utenti del negozio digitale con account attivo e senza limitazioni saranno disponibili Just Die Already e Paradigm.

Just Die Already è un gioco sandbox per anziani, ideato dai creatori di Goat Simulator. La descrizione ufficiale recita: «Come sopravvivrai in un mondo che ti urla in faccia ‘Just Die Already’?»

E ancora: «Vestirai i panni di una persona anziana in pensione, in un futuro non tanto distante, in cui la gente non fa più figli. Non c’è nessuno che contribuisca a pagare le pensioni, solo un branco di ingrati millennial, che preferiscono giocare ai videogiochi invece di lavorare. Senza nessuno che copra le tue spese, tu e tutti gli anziani in questo mondo dovrete cavarvela da soli.»

Paradigm è invece un’avventura caratterizzata da un timbro comico davvero particolare: il protagonista è infatti una specie di mutante, aiutato da un bradipo che vomita caramelle (sì, avete capito bene).

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

Riassumendo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

