Epic Games Store, arrivano i nuovi giochi gratis: ecco come averli

Sono disponibili da oggi i due nuovi giochi gratis offerti da Epic Games Store, annunciati sette giorni fa com’è tradizione.

I due titoli sono:

Amnesia: A Machine for Pigs

Kingdom New Lands

Amnesia: A Machine for Pigs è un gioco horror in prima persona che promettere di trascinare i giocatori negli abissi della cupidigia, del potere e della follia.

È stato sviluppato da The Chinese Room, creatori di Dear Esther e pubblicato da Frictional Games, lo studio di Amnesia: The Dark Descent.

Kingdom New Lands è un gioco di micro-strategia minimalista con un’estetica rétro e una colonna sonora di grande atmosfera, in cui vestire i panni di un monarca che cerca di costruire il proprio regno da zero.

Entrambi i giochi sono riscattabili da oggi fino a giovedì 22 ottobre, ore 17:00, e potrete tenerli per sempre con voi.

Da giovedì 22 ottobre e per una settimana ancora, invece, toccherà ad altri due titoli già comunicati oggi, ovvero Layers of Fear 2 e Costume Quest 2

Come avere i giochi gratis di Epic Games Store

Per riscattare questi giochi non è necessario avere nessun abbonamento attivo. Vi basta, semplicemente, avere un vostro account registrato su Epic Games Store e seguire la procedura che vi indichiamo di seguito.

Per riscattare i giochi gratis su Epic Games Store dovete semplicemente accedere alla pagina dedicata. Una volta fatto, e fatto login con il vostro profilo (potete crearne uno gratuitamente), provvedete a premere sul tasto “ottieni”.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.